“Fui el creador de la palabra parapolítica”: Petro le responde a Iván Name

Luego del reclamo que le hizo Iván Name durante la plenaria de este martes, el presidente Gustavo Petro se refirió a sus polémicas declaraciones sobre el “abrazo” entre los congresistas y los narcotraficantes. El mandatario, a través de su cuenta de X, le dijo al presidente del Senado que durante su paso por el Congreso investigó la parapolítica y que, de hecho, él se inventó esa palabra.

“Entre mis investigaciones y las posteriores investigaciones judiciales de la Corte Suprema de Justicia se descubrió que el 35% del senado del entonces tenía vínculos y fue encarcelado”, dijo Petro. A su juicio, esta es la muestra de la relación entre los congresistas y el narcotráfico, ya que esa habría sido la actividad principal de los paramilitares.

En la tarde de este martes, Name le dijo a Petro que, aunque no tiene la intención de provocar una confrontación con el Ejecutivo y cree que la frase del presidente fue producto de “un desafortunado momento”, se ve en la obligación de pedirle respeto para el Legislativo. “Apreciamos la institucionalidad y también apreciamos la dignidad que ostentamos (...) rechazamos que nos señalen de esta manera, especialmente proviniendo del señor presidente de Colombia”.

El presidente del Senado también aseguró que la dignidad del Senado es “intocable”, por lo que el presidente debería dar a conocer la información sobre los nexos entre congresistas y narcos, en caso de tenerla. A esta petición se sumaron senadores de Cambio Radical y el Partido Conservador, que le pidieron a Petro hacer dichas denuncias con nombre propio.

Iván Name y Petro no tienen una relación cercana, pues a diferencia de Andrés Calle, a quien el Gobierno ayudó a elegir como presidente de la Cámara de Representantes, Name significa una derrota, ya que es el presidente que impulsaron férreos opositores del presidente, como Efraín Cepeda, jefe del Partido Conservador.

