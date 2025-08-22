Funcionarios de la Cancillería no podrán hablar con medios sin autorización de la ministra

Canciller (e) Rosa Villavicencio. Foto: Cancillería

El Ministerio de Relaciones Exteriores, en cabeza de Rosa Villavicencio, emitió una circular en la que advirtió a embajadores, directores y otros funcionarios de la planta que no pueden dar declaraciones ni colaborar con medios de comunicación sin autorización de la canciller. La medida, que se conoció hasta hoy, fue enviada a los trabajadores de la cartera desde el pasado 11 de agosto.

De acuerdo con el documento, la única responsable de hacer ese tipo de pronunciamientos es la canciller Rosa Villavicencio, por lo cual ningún otro funcionario podrá dar opiniones o revelar detalles de trámites internos. Así mismo, la circular señala que los funcionarios no tienen permitido colaborar con periódicos y tomar copias de documentos no públicos de la entidad.

Por otra parte, en el texto, publicado este viernes por La W, se pide cuidar las comunicaciones digitales e incluso se lee que, aunque las redes sociales personales son parte de la “órbita individual” de cada funcionario, se deben manejar de una manera adecuada y conforme a los lineamientos de la Cancillería.

La noticia de las limitaciones a los funcionarios se conoce en medio de la incertidumbre por varios procesos a cargo de la entidad. El más importante de estos tiene que ver con la producción de pasaportes, pues en cuestión de nueve días se vencerá el contrato con Thomas Greg & Sons y aun no se conocen los detalles de la urgencia manifiesta para mantener el servicio, esto mientras entra en funcionamiento el nuevo modelo que involucra a la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal.

Según fuente extraoficiales, la Cancillería ha estado en contacto con Thomas Greg y en cuestión de horas se firmará un acuerdo para avanzar en el proceso; sin embargo, hasta el momento no hay ninguna voz oficial que hable del tema y entregue los detalles del nuevo contrato.

Por otra parte, los medios y la opinión pública reclaman respuestas por el asilo que Nicaragua le dio a Carlos Ramón González, quien fue mano derecha del presidente Petro en el Dapre y hoy es investigado por ser el presunto cerebro del saqueo a la UNGRD. Aunque la Cancillería insiste en que no pidió asilo ni residencia para González, se mantienen varias dudas y, de hecho, este viernes la Procuraduría hará una inspección en la sede de la cartera en el marco de la investigación.

