“Criminales se sienten envalentonados”: partidos critican estrategia de seguridad de Petro

Tras los atentados terroristas en Cali y Amalfi (Antioquia), varias bancadas cuestionaron, una vez más, la apuesta de paz total de la actual administración y exigieron investigaciones eficaces para judicializar a los responsables de la ola violenta.

Redacción Política
22 de agosto de 2025 - 12:00 p. m.
Estas son las críticas de los partidos a la paz total del gobierno Petro.
Estas son las críticas de los partidos a la paz total del gobierno Petro.
Foto: Archivo Particular
La cifra de 18 víctimas mortales y más de 60 heridos que dejó la serie de atentados terroristas en Cali y Amalfi (Antioquia) revivió las críticas de la oposición y otros sectores políticos a la estrategia de paz y seguridad del gobierno de Gustavo Petro. A través de varios comunicados, además de los pronunciamientos de sus congresistas, varias colectividades pidieron dar un giro en el trato que les da el Ejecutivo a grupos armados y bandas criminales.

“Resulta evidente que la llamada política de “paz total” del gobierno de Gustavo Petro ha fracasado en su propósito de reducir la violencia. Los grupos criminales se sienten envalentonados, expanden su control territorial y utilizan nuevas tecnologías para atentar contra los colombianos. El país no puede seguir sometido a una estrategia que, bajo el pretexto del diálogo, ha significado mayor inseguridad e impunidad", dijo el Partido Liberal en un comunicado firmado por su director, el expresidente César Gaviria.

Lea también: “Una masacre”: Petro anunció decretos para frenar a “Mordisco” tras atentado en Cali

El Partido Conservador destacó que es “inaceptable” la escalada violenta que sufre el país desde hace varios meses y cuestionó la reacción de la administración central. “Expresamos nuestra solidaridad con las víctimas y sus familias, y exigimos a las autoridades respuestas firmes y efectivas que garanticen la seguridad y devuelvan la tranquilidad a los ciudadanos. El deterioro del orden público es alarmante y la ausencia de mensajes claros del Gobierno Nacional es inaceptable”, señalaron en un trino.

La bancada opositora de Cambio Radical señaló directamente a Petro y su equipo por el efecto de apuesta de paz en el momento que vive el país. “Esta es la consecuencia de la fracasada ‘paz total’: una fuerza pública maniatada y abandonada, y los grupos ilegales tomando cada día más control del territorio. Nuestra solidaridad con las familias de los policías caídos y de todas las víctimas. Presidente Petro, ya es hora de despertar y cumplir con su deber de proteger a los colombianos”.

No se pierda: Colombia reconfigura diálogo regional con sus vecinos en medio de tensiones

En el Centro Democrático, además de los pronunciamientos de figuras como el expresidente Álvaro Uribe y del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, el partido dijo que “mientras la seguridad del país se deteriora de manera alarmante, el Gobierno Petro concentra sus esfuerzos y los recursos del Estado en proteger a los criminales de las FARC y el ELN con el argumento de los diálogos de la ‘paz total’. La mayor injusticia en materia de seguridad la sufre el pueblo colombiano, que queda desamparado frente a la violencia y el terrorismo”.

No se descarta que estos reclamos de los partidos se traduzcan en llamados a control político de varios ministros y funcionarios del presidente Gustavo Petro para que respondan sobre el accionar contra los grupos armados y el desarrollo de políticas sociales e inversiones para mitigar el impacto de la violencia en las regiones y las ciudades.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en 'Congreso a la mano'.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.

Por Redacción Política

Berta Lucía Estrada(2263)Hace 23 minutos
Tanto Duque como Petro hicieron añicos el proceso de paz de Santos; con el agravante que Petro destruyó lo poco que dejó Duque. Su "paz total" es un estruendoso fracaso que ha sumido de nuevo a Colombia en un infierno bélico que le sirve al fascismo para regresar a La Casa de Nari. Petro es una hecatombe y no olvido que el gran infame es nuestra gran pesadilla.
