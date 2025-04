Petro anuncia impresión masiva de “Laudato Si” tras el funeral del papa Francisco

El papa Francisco durante una audiencia privada con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en el Vaticano. Foto: AFP - HANDOUT

Tras el funeral del papa Francisco este sábado, el presidente Gustavo Petro anunció que ordenará la impresión masiva de una de sus encíclicas “para que sea leída en las escuelas” y en el campo colombiano. “Tú lo dijiste en la ‘Laudato Si’, hay que cuidar la Casa Común, que es la vida en la tierra”, escribió el jefe de Estado en sus redes sociales al referirse al documento.

El mandatario, quien no asistió al funeral del papa por recomendación médica, compartió un extenso mensaje sobre el pontífice y reiteró que se siente triste y solo tras su muerte.

“Aquí he llorado, no estoy en espectáculos y me siento triste y algo solo, sé que Francisco ya no está, no está en Roma, ya su existencia finalizó. Ha muerto el gran papa latinoamericano”, agregó Petro.

La representación del Gobierno colombiano en el Vaticano estuvo a cargo de la canciller Laura Sarabia y de la primera dama Verónica Alcocer.

Cerca de 200.000 personas, entre las cuales estuvieron líderes de todo el mundo, se encontraron este 26 de abril en la plaza de San Pedro para despedir al jerarca de la Iglesia Católica, que era conocido como “el papa de los pobres”.

La ministra de Exteriores escribió: “El último adiós del papa Francisco lleno de aplausos, reconciliación y esperanza. En el mismo lugar se reunieron un sin número de naciones a recordar lo que es el servicio del amor”.

La Cancillería informó que, como homenaje, se izaron banderas a media asta en la sede del Ministerio y en todas las embajadas y consulados de Colombia. “Su vida fue amor, justicia, esperanza y reconciliación. Que su mensaje de fraternidad siga guiando nuestros caminos”, señaló la entidad.

A media asta en @EmbcolPBajos . Respeto y duelo por la partida del Santo Padre Francisco. Gratitud por su apoyo a la paz, el mensaje de amor fraterno y la invitación al cuidado de la Casa Común pic.twitter.com/QhngeOXGKx — Embajada de Colombia en Países Bajos (@EmbcolPBajos) April 26, 2025

Este viernes, previo a los actos fúnebres, Sarabia sostuvo un encuentro bilateral con su homólogo noruego, Espen Barth Eide, y una reunión virtual con el embajador de China en Colombia, Zhu Jingyang, para coordinar la agenda de la próxima visita de la delegación colombiana a Beijing.

Petro tampoco asistió a la Cumbre de Gobernadores en Yopal este viernes por motivos médicos. Aunque en algunos círculos se ha hablado de una posible cirugía, cuando este diario le preguntó a Presidencia al respecto, no hubo comentarios.

“Laudato Si’”, la segunda encíclica del Papa Francisco que Petro buscará difundir masivamente en el país, fue publicada en 2015. El documento, cuyo título en español significa “Alabado seas” analiza la crisis ecológica.

