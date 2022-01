Daniel García Arizabaleta ha sido mencionado en varias ocasiones en el escándalo de Odebrecht.

De Gabriel García Arizabaleta, hoy candidato al Senado por el Centro Democrático, se ha dicho que es una de las piezas claves en el entramado del escándalo Odebrecht. Su nombre ha sido mencionado en varias ocasiones. Sin embargo, a hoy, no se conoce alguna acción penal de la Fiscalía que lo vincule oficialmente al caso.

Supuestamente, según el testimonio de los directivos de Odebrecht, García Arizabaleta fue el enlace de los brasileños con la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga en 2014. Y es que este fue muy cercano a dicha compañía, ya que, por varios años, desde 2010, trabajó en ella. Su llegada al sector privado se dio tras la sanción disciplinaria que por 12 años le impuso la Procuraduría por haber falsificado su experiencia laboral y modificado los manuales de requisitos para ser director de Coldeportes en 2003.

García Arizabaleta fue muy cercano al expresidente Álvaro Uribe y durante muchos años figuró como uno de sus funcionarios “estrella”. No solo estuvo en Coldeportes en 2003, sino que en 2006 fue designado como director de Invías. Precisamente, fue el paso por esta entidad, encargada de la infraestructura del país, lo que le permitió hacer las relaciones necesarias para llegar después a la constructora brasileña.

Eso se dio tras la sanción disciplinaria del Ministerio Público. Para los brasileños era ideal contar con un lobista que conociera de los trámites ante el Estado. Colombia era uno de los países de interés para la multinacional de la construcción y eso se demuestra en la participación en la licitación de la Ruta del Sol II, megaproyecto que resultaría salpicado por el escándalo de sobornos.

Aunque oficialmente García Arizabaleta comenzó a trabajar para Odebrecht en 2010, siempre se ha tenido la duda de si participó en la gestión de una reunión entre Marcelo Odebrecht -condenado en Brasil por el escándalo de Lava Jato- y el exviceministro de Transporte, Gabriel García Morales -condenado por haber recibido un soborno en el marco de la adjudicación de la Ruta del Sol II- y el condenado excandidato Andrés Felipe Arias.

El ahora candidato al Senado trabajó para Odebrecht entre 2010 y 2013. Luego regresó al país en 2014 para dedicarse a trabajar en el proceso electoral del uribismo. Primero en la campaña al Congreso del Centro Democrático y, cuando esta terminó, saltó a la campaña presidencial de Zuluaga, que precisamente terminó involucrada en el escándalo de la supuesta financiación por parte de la constructora brasileña.

Para algunos, García Arizabaleta fue el director de campaña de Zuluaga, pero este lo ha negado y siempre ha dicho que fue un simple asesor, que incluso trabajó “en una carpa afuera de la sede”. De lo que no hay duda es que fue quien gestó el contacto de la campaña presidencial del naciente Centro Democrático con el publicista Duda Mendoça. Este último, ya fallecido, dijo en entrevistas con medios brasileños que los coordinadores de la campaña de Zuluaga lo contactaron a través de Odebrecht

Y comentó en distintas ocasiones que exigió USD$ 4 millones, pero que el partido que solo hizo un pago por US$ 1 millón. El resto del dinero habría sido asumido por los brasileños. No obstante, García Arizabaleta se mantuvo ante el CNE en que nunca conoció los detalles del contrato con el que Mendoça trabajó en 2014 con la campaña de Zuluaga.

Gabriel García Arizabaleta también fue testigo excepcional de las reuniones que se mantuvieron con el publicista extranjero. “Asistí a dos reuniones con el publicista Duda Mendoça. La primera de ella se realizó en Sao Paulo. Los asistentes fueron el candidato, su hijo David Zuluaga, Iván Duque, Luiz Batista (directivo de Odebrecht en temas de comunicaciones), mi persona y el staff de Duda Mendoça. El objeto era la presentación del publicista y el candidato. Fue en febrero, no tengo la fecha precisa”, declaró García Arizabaleta ante el CNE.

También señaló que ese primer encuentro, ocurrido en Brasil y que contó con la presencia del actual presidente colombiano, contó con el apoyo de Odebrecht, pues estos se encargaron de pagarle los pasajes y el alojamiento. Luego hubo una segunda reunión con Mendoça en la que, según el ahora candidato al Congreso, se trataron aspectos formales de la campaña presidencial.

El nombre de García Arizabaleta también ha aparecido en las declaraciones de los directivos de Odebrecht ante la justicia brasileña. En una investigación de Univisión se obtuvo acceso a los testimonios de Eleuberto Martorelli, exdirector de la constructora en Colombia, y allí queda salpicado. Supuestamente con este se habría coordinado el pago de Odebrecht a Mendoça.

“Yo programé el valor. Enseguida fue hecha esa programación, yo informé a Daniel García en una nueva reunión también en la oficina de la empresa en Bogotá, que él no necesitaba preocuparse más; yo le informé que yo iba a ayudar, y que ese asunto de que Duda Mendonça recibiera, yo lo iba a resolver por Brasil’”, declaró Martorelli en 2016. En este testimonio, el exdirectivo de Odebrecht en Colombia aseguró que García Arizabaleta le agradeció el gesto.

A pesar de las declaraciones de los exfuncionarios de Odebrecht, el CNE archivó el caso de la presunta financiación irregular bajo el argumento de que no encontró elementos suficientes para probar la posible falta, pues la ley colombiana prohíbe la financiación de extranjeros a campañas políticas. Por otro lado, en la Fiscalía nunca se ha vinculado directamente al ahora candidato al Senado con el escándalo de Odebrecht.

Lo último que se supo en el ente acusador sobre García Arizabaleta data de 2020. Eduardo Zambrano lo mencionó en un principio de oportunidad con la Fiscalía. Este, aseguró, tenía forma de demostrar que hubo pagos a Daniel Andrés García Arizabaleta con un “contrato y facturas ficticias con Consultores Unidos Colombia por instrucción de Eleuberto Martorelli”, según reportó El Tiempo en febrero de 2020.

A pesar de estas menciones, no se conoce caso alguno en su contra en la Fiscalía. Es más, como dejan ver los certificados con la Procuraduría, no tiene ningún impedimento disciplinario pendiente. La sanción impuesta por la Procuraduría se cumplió en 2020. Aunque nunca pudo reducirla o que no tuviera efecto, como intentó en varias ocasiones, ante la justicia administrativa, García Arizabaleta cumplió con el castigo por su falta disciplinaria y ahora es apto para aspirar por el Centro Democrático.