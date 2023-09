Gareth Steven Sella, herido en el paro nacional, sería viceministro en el Minigualdad

Gareth Sella es fotógrafo y cineasta, y tiene una productora que realiza contenido de denuncia. Foto: Archivo particular

La Presidencia de la República ya publicó la hoja de vida de quien sería el nuevo viceministro de Juventud. Se trata de Gareth Steven Sella Forero, realizador audiovisual que fue gravemente herido en el marco del paro nacional de 2021.

En febrero de ese año, cuando Sella tenía 24 años, recibió un fuerte impacto en su ojo izquierdo, al parecer por una marcadora. “Yo me volteo y ahí me disparan, yo siento el golpe supremamente fuerte en mi cara y arrancó a moverme, a correr. Me toqué el ojo y me di cuenta de que no veía. Me asusté bastante”, explicó el joven en ese momento. El cineasta tuvo que recibir varias intervenciones quirúrgicas y perdió un alto porcentaje de la visión en ojo afectado.

Le recomendamos: “Son guerras entre empresas privadas”: Petro sobre el ciberataque

Lo sucedido llevó a que se desarrollaran velatones por él, en las que los asistentes se ponían vendas y marcas rojas en los ojos, simulando haber sido heridos. El caso se enmarcó como uno de los más representativos por presunto abuso por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

Sella estudió cine y televisión en la Escuela de Artes y Letras, y durante dos años trabajó en su propia productora llamada La Resistencia, con la que realizaba denuncias de injusticia social. Así, su trabajo como cineasta se unía a su activismo.

Este sería el segundo nombramiento de Francia Márquez para el nuevo Ministerio de Igualdad y Equidad. Hace tres días, Diana Gómez Correal se posesionó como viceministra de las Mujeres en la cartera.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.