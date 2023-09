“Son guerras entre empresas privadas”: Petro sobre el ciberataque

Gustavo Petro, presidente de la República. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Desde Nueva York, donde se encuentra actualmente Gustavo Petro para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente se refirió al ataque cibernético que sufrió IFX Networks y que afectó las plataformas digitales de varias entidades del Estado la semana pasada. “Son guerras entre empresas privadas. La nueva libertad del mercado a escala mundial. Por destruir esa empresa, otra que todavía está por investigarse, logra afectar tres países, entidades públicas y privadas”, dijo el primer mandatario.

Petro aseguró que eso demuestra debilidad y que el país no tiene las medidas de ciberseguridad necesarias en sus plataformas. “Es decir, incumple sus contratos. Este es un tema que tiene que ser más explorado en Colombia”, afirmó el presidente.

Una vez más, el primer mandatario hizo referencia a la propuesta de crear una Agencia de Ciberseguridad, la cual estaba consignada en el artículo 307 del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y que no fue aprobada por el Legislativo. “Un muy inteligente congresista dijo que eso era para chuzar personas y dañó la aprobación en el Congreso”, dijo Petro haciendo referencia a la gestión del senador del Centro Democrático Miguel Uribe, quien cuestionó que la entidad se creara a través del PND.

Hace unos días, Uribe se defendió en redes sociales. “Nunca me opuse ni me he opuesto a la necesidad de una Agencia de Seguridad Digital, me opuse a que se creara esta entidad a través de facultades extraordinarias, es decir, dándole discrecionalidad absoluta al gobierno de crear una agencia que podía violar los derechos fundamentales de privacidad e intimidad de los colombianos”, dijo el congresista quien argumentó que la agencia debe crearse a través de un proyecto de ley independiente, como se está tramitando actualmente en el Capitolio.

La agencia “es para defender el país, a las personas y su información personal, que a través de estos ataques puede ser irradiada con fines ilícitos” concluyó desde Estados Unidos el primer mandatario colombiano.

