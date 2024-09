Gaviria no se reunirá con el Gobierno mientras “no se acaten los fallos judiciales”

Expresidente y dirigente del Partido Liberal, César Gaviria. Foto: El Espectador - Andrés Cárom

El expresidente César Gaviria le escribió un mensaje este lunes al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, en la que le explicó por qué se niega a sostener reuniones para discutir la agenda legislativa del Gobierno de Gustavo Petro, como le ha pedido en varias ocasiones el jefe de la cartera.

Gaviria señaló que, si bien no tiene problemas personales con Cristo, su negativa responde a la postura del Partido Liberal, colectividad que dirige, de exigir el respeto por los fallos judiciales. “Todos los funcionarios y congresistas, así como el gobierno, deben acatar y respetar todas las decisiones del sistema judicial”, expresó.

“Mientras el gobierno del presidente Petro no adopte una decisión en tal sentido, yo no le veo sentido a reunirme con usted”, aseveró el líder liberal, quien había enviado una carta hace tres semanas a la Corte Suprema de Justicia señalando que el Gobierno Nacional no acata los fallos de las altas cortes ni las decisiones de las comisiones del Congreso cuando le niegan algunos proyectos o iniciativas.

De acuerdo con Gaviria, el mayor desacato estaría frente a la reforma a la salud que fue archivada en la legislatura pasada en la Comisión Séptima del Senado, pues, argumentó que desde el Ministerio de Salud se han adelantado varios de los puntos que contemplaba el proyecto.

“La reacción del Gobierno Petro ha sido incumplir las sentencias y atacar a la Corte Constitucional. Cada vez que la Corte emite un fallo contrario a sus ideas, el presidente Petro el expresa y acusa que le dieron un ‘golpe blando’. En realidad, cada vez que desacata una sentencia judicial, él es quien da un golpe blando a la Constitución, al Estado de derecho y a nuestras instituciones democráticas”, mencionó el exmandatario en la carta dirigida al alto tribunal.

