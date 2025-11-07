Gobernador de Bolívar lanzó duras críticas al Gobierno por universidad en Montes de María

Yamil Arana y Gustavo Petro Foto: Archivo Particular

En la mañana de este viernes, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, le envió un mensaje a través de X al presidente Gustavo para pedirle destrabar la financiación del proyecto para construir una universidad en los Montes de María, obra que beneficiaría a cientos de víctimas del conflicto armado. Según el mandatario local, esa fue una promesa que el jefe de Estado hizo hace más de un año.

“Ya tenemos viabilidad del Ministerio de Educación, estamos solo a la espera que el Ministerio de las TIC firme la contrapartida de recursos, pero aún no tenemos noticias. Nos queda un solo día”, señaló Arana en relación con la entrada en vigencia de la Ley de Garantías Electorales, que impone una veda a los contratos interadministrativos hasta el final de los comicios.

Varios congresistas se sumaron al reclamo. “La Universidad de los Montes de María no puede quedar en el limbo por un trámite. Desde el Congreso y el territorio hemos hecho todo lo necesario para garantizar su viabilidad. Presidente Petro, ministro de la TIC, el tiempo se agota, no fallen a este compromiso”, dijo la representante Juliana Aray.

En horas de la tarde, el gobernador anunció que finalmente el proyecto no podría llevarse a cabo, lo que causó su molestia y de varios políticos de la región. “MinTIC nos acaba de anunciar que no financiará el proyecto, después de decenas de mesas de trabajo. Presidente Petro, sus equipos no están en sintonía con su voluntad de gobierno”, aseguró en sus redes sociales.

Min TIC nos acaba de anunciar que no financiara el proyecto, después de decenas de mesas de trabajo. Presidente @petrogustavo sus equipos no están en sintonía con su voluntad de gobierno.



🆘 por la educacion que tristeza. https://t.co/l4h0eiw9g1 — Yamilito Arana (@YamilHAranaP) November 7, 2025

Arana culpó a la cartera de las TIC y habló de engaños a las víctimas de los Montes de María. “Hoy es uno de esos días que se aburre uno de ser político. Tanta ilusión, tantos sueños de nuestra gente de los Montes de María. MINTIC engañó a la gente buena de Bolívar. Pero Dios es un Dios justo”, agregó en sus mensajes.

Ante la polémica, el Ministerio de las TIC publicó un comunicado en el que señaló que el proyecto de una universidad en esa región no tiene elementos técnicos, financieros y jurídicos para la firma del convenio. Así mismo, la cartera aclaró que sus equipos han actuado con transparencia en el caso y que están dispuestos a seguir trabajando.

“Pónganse de acuerdo por lo menos, Mineducación hace una semana dio la viabilidad técnica. Ellos sí saben la importancia y el compromiso que tiene el estado con esas comunidades”, remató el gobernador Arana.

