“No creo que sea bandida”: Quintero se disculpó con Cabal y anunció un acuerdo (Fotos: Archivo El Espectador) Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Daniel Quintero, exprecandidato del Pacto Histórico y exalcalde de Medellín, aseguró en un video publicado este viernes en su cuenta de X que tanto él como la senadora María Fernanda Cabal han optado por una tregua de no agresión en sus pronunciamientos.

Quintero detalló que el pacto incluye la eliminación de contenidos ofensivos, que carezcan de fundamentos jurídicos y que transgredan a cualquiera de los dos.

Le puede interesar: Así se mueven los partidos y coaliciones para ordenar sus listas al Congreso

En sus palabras, el exalcalde escribió que: “Con el ánimo de reducir la violencia política en Colombia, la Senadora Cabal y yo hemos logrado un acuerdo para eliminar contenidos de parte y parte que no cuentan con fundamentos jurídicos y que de una u otra manera agraviaron al otro".

Con el ánimo de reducir la violencia política en Colombia, la Senadora Cabal y yo hemos logrado un acuerdo para eliminar contenidos de parte y parte que no cuentan con fundamentos jurídicos y que de una u otra manera agraviaron al otro. El 2 de octubre de 2023, realicé un video… pic.twitter.com/po1JDL3YZu — Daniel Quintero 🇨🇴 (@QuinteroCalle) November 7, 2025

¿Cuál fue la razón por la que Daniel Quintero se disculpó con María Fernanda Cabal?

El motivo que originó dicha tregua tuvo que ver con un video publicado el 2 de octubre de 2023 en el que Quintero le preguntaba a varias personas si debían votar por Cabal o “tirarla a la basura”.

Le puede interesar: Congreso responde a críticas de Petro y Benedetti por demora en reforma a la salud

Posteriormente, el equipo del exalcalde público un segundo video en el que se le escucha a Quintero decir: “Así se le habla a los bandidos”, contenido que el exprecandidato del Pacto Histórico reconoció que no debió ser publicado y por el cual ofreció disculpas a la senadora.

“No me consta, y además no creo que Cabal sea una “bandida” o que pueda ser calificada como “basura””, escribió Quintero.

En el mismo trino, Quintero también aseguró que “La senadora Cabal además se comprometió a eliminar o rectificar con el mismo propósito trinos en los que me atribuyó comportamientos delictivos sin soporte judicial. Dicha solicitud fue acogida de inmediato, en un gesto de coherencia y respeto recíproco”.

Sin embargo, la senadora y precandidata presidencial, aún no se ha expresado de manera oficial con respecto a este acuerdo con Quintero. Pero el exalcalde de Medellín reiteró que tanto él como Cabal se comprometieron a evitar comentarios agresivos hacia el otro y a promover un debate centrado en evidencias, “sin descalificaciones personales ni ataques que deterioren la convivencia política”.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.