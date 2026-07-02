Gobernador de Nariño le envía mensaje a Abelardo De la Espriella: “yo pongo la otra mejilla”

Luis Alfonso Escobar, gobernador de Nariño (2023-2027). Foto: Tomás Osorio

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Durante su cierre de campaña en Buga, el presidente electo tuvo un choque con usted, dijo textualmente: “Quiero decirle al gobernador de Nariño: no sea bandido, gobernador, no presione a la gente”, ¿cree que puede afectar su relación con él en estos año y medio?

Yo soy como Jesucristo: a mí me dan una cachetada, pongo la otra mejilla. En función de quién hace ese tipo de acciones, lo que uno esperaría es que con argumentos y con diálogos, pueda escucharme y saber si puede tener el mismo criterio una vez me escuche. Así hacemos los académicos.

Los académicos dialogamos, hablamos y yo espero que yo no haya hecho ninguna aseveración frente a lo que dijo de mí el señor presidente electo. Porque yo espero que haya caminos para el diálogo y no radicalizar o generar una confrontación abierta. Yo no estoy en política; yo lo que estoy es haciendo gobierno y espero que el nuevo presidente de la República tenga esa misma actitud de hacer gobierno y poder entenderse con el gobernador del departamento de Nariño.

¿Cómo cree que será su relación con el presidente electo Abelardo de la Espriella?

Como un hombre de Estado demócrata, lo que espero es una articulación efectiva entre el gobierno nacional y el departamental. Mi gobierno ya lleva dos años y medio con un plan de desarrollo centrado en la paz territorial y la inversión para el desarrollo. Espero que podamos ponernos de acuerdo en lo que llaman “empalmes territoriales” basados en datos, hechos e impactos para continuar lo que está bien y mejorar lo necesario.

¿Qué plantea específicamente en esos empalmes territoriales?

Una de nuestras grandes apuestas fue convertir las inversiones nacionales en Nariño en una política de Estado a través de un pacto territorial a 10 años. Este acuerdo involucra a todos los ministerios para invertir de manera territorial y no solo sectorial, contemplando 255 proyectos con una inversión cercana a los 12.2 billones de pesos. Espero que podamos acordar la continuidad de esta estrategia y de la construcción de paz, que ha dado resultados importantes en el desescalamiento del conflicto.

El presidente electo estuvo recientemente en Las Lajas en Ipiales (Nariño), ¿hubo comunicación entre ustedes?

No, hasta ahora no he tenido comunicación con nadie de su equipo. Celebro su visita a la basílica, pero esperaré otro momento para conversar con él.

¿Por qué cree que no se dio esa reunión si él ya se ha reunido con otros mandatarios?

No lo sé, conmigo no se comunicó nadie, pero estoy en total disposición de entablar un diálogo con el presidente electo y también con el vicepresidente. De quien rescato que es un académico; yo también lo he sido por más de 26 años. Como director de planeación de la Universidad del Valle, tuve alguna posibilidad de conocerle y yo creo que como académicos tenemos una posibilidad de entendernos en términos de lo que significa la administración y la gestión de gobierno en el departamento de Nariño.

¿Qué opina sobre la narrativa del “voto fusil” en departamentos como Nariño?

Es un argumento sin información que revictimiza a las poblaciones más desiguales. En lugares como Magüí Payán, la gente vota por realidades concretas: se está construyendo un aeropuerto, un hospital tras 15 años de espera, acueductos y vías que reducen viajes de 10 horas a una sola. Además, después de 121 años, llegó la Universidad de Nariño al territorio. Esas transformaciones son las que mueven la decisión de la gente, no la coacción.

¿Cómo avanza el tema de la frontera con Ecuador y los niveles de violencia?

Se ha difundido un relato de violencia que no es exacto. Nariño tiene una tasa de 16 asesinatos por cada 100,000 habitantes, inferior al promedio nacional de 26. Tumaco logró bajar de 75 a 14 asesinatos. En contraste, Ecuador enfrenta niveles de hasta 85 asesinatos por cada 100,000 habitantes debido al narcotráfico. Debemos recuperar los canales comerciales normales que se afectaron por la confrontación arancelaria durante las elecciones.

¿En qué van los procesos de paz que adelanta el gobierno nacional en Nariño?

Desarrollamos dos procesos clave: uno con Comuneros del Sur y otro con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Aplicamos un modelo de dialogar, negociar e implementar simultáneamente para que las transformaciones lleguen rápido al territorio. Esto ha resultado en una reducción del 96 % en confinamientos y desplazamientos, desminado humanitario y la destrucción de 15,000 toneladas de armamento.

¿Qué pasará con la paz territorial si el nuevo gobierno no continúa con los diálogos?

La paz y la seguridad no son contradictorias. Históricamente, la tasa de homicidios nacional se ha estancado en 26, lo que indica que la violencia se volvió regional. Si la guerra es regional, la paz debe ser territorial. En Nariño hemos demostrado que bajando la violencia se permite la inversión privada y las transformaciones públicas, como universidades y acueductos, que no se pueden hacer en medio del conflicto.

¿Qué le espera a Nariño en el año y medio restante de su mandato?

Un gobernador que se la juega por la paz y la seguridad. Mi apuesta es realizar un empalme territorial basado en datos e impactos reales con el gobierno entrante. Espero tener las mejores relaciones con el presidente Abelardo de la Espriella por el bien del departamento.

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