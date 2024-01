Seguridad y claridad sobre la “paz total”: lo que le piden los gobernadores a Petro

Gobernadores le reclaman a Petro acciones sobre paz y seguridad. Foto: Archivo Particular

Este martes, durante un foro organizado por Semana, cinco gobernadores conversaron sobre las prioridades en materia de paz y seguridad para sus departamentos. En el evento se habló de soluciones para el microtráfico, grupos armados, entre otros desafíos de orden público que esperan enfrentar con apoyo del gobierno central.

En el conversatorio participaron los gobernadores de Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa; Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro; Chocó, Nubia Carolina Córdoba; Cundinamarca, Jorge Rey; y Antioquia, Andrés Julián Rendón. Todos plantearon los retos de sus departamentos e hicieron algunos llamados al presidente Petro.

Según Verano, en Atlántico lo más importante es enfrentar la violencia que deja la lucha por el dominio territorial para el microtráfico. A esto se suman los crecientes casos de extorsión, que según él se ordenan desde las mismas cárceles de la región.

Lo más importante es entender que tenemos problemas de orden público motivados por la lucha que existe por el dominio territorial del microtráfico. Esto es lo que más provoca los homicidios que tenemos, pero nuestra principal preocupación es la extorsión que viene desde las… pic.twitter.com/J2VkhBkcO2 — Eduardo Verano de la Rosa (@veranodelarosa) January 23, 2024

“Nuestro llamado al Gobierno Nacional es que necesitamos más tecnología en las cárceles, más herramientas que bloqueen las señales desde estos lugares para acabar con la extorsión. Cómo también, que haya un Gaula contra la extorsión y fortalecer el Sistema Penal Acusatorio”, aseguró Verano.

Por su parte, la gobernadora del Valle dijo que “a pesar de los diálogos de paz que se están haciendo, la institucionalidad tiene que estar presente para controlar el territorio”. En este punto coincidió con el gobernador Rey, que pidió reglas claras en el tema de la “paz total”, para establecer los límites que tienen los grupos y bandas que conversan con el Gobierno.

“Tenemos que preguntarle al Gobierno Nacional cuál es el papel que ellos quisieran que tuviéramos en el marco de la paz total. He tenido conversaciones con exgobernadores y me han dicho que no lo tienen claro, en el marco de sus acciones, cuál era su contribución en el marco de la paz total”, dijo.

El gobernador de Antioquia fue más crítico y calificó de “embeleco” la apuesta de paz del gobierno Petro. “Para nosotros, en Antioquia la paz se impone con seguridad y justicia, la paz es el imperio de la ley en todas las regiones del país”, agregó. Así mismo, dijo que es momento de que la administración central “le desamarre las manos a nuestra fuerza pública”.

A su turno, la gobernadora del Chocó, departamento que el presidente visitará esta semana en una nueva jornada de “Gobierno con el Pueblo”, dijo que su departamento es difícil de abarcar, por lo que en este momento las comunidades enfrentan graves afectaciones de derechos humanos por el accionar de los grupos armados. Su petición a Petro fue presencia institucional, no solo de la fuerza pública, sino también con inversión para la transformación del territorio.

