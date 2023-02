Gobierno contempla posibilidad de dar estatus político a la Segunda Marquetalia

El ministro del Interior, y vocero del gobierno Petro, dijo que contemplan la posibilidad de otorgar estatus político a la Segunda Marquetalia. Foto: Archivo

El ministro del Interior y vocero del Gobierno, Alfonso Prada, aseguró que la administración de Gustavo Petro estaría contemplando la posibilidad de otorgar estatus político a la disidencia de las Farc, Segunda Marquetalia, liderada por Iván Márquez. De acuerdo con el alto funcionario, están estudiando vías legales para que esto se materialice, teniendo en cuanta que este grupo es desertor del Acuerdo firmado con gobierno de Juan Manuel Santos en 2016.

El ministro Prada manifestó que en este momento el país necesita “superar la polarización, para superar muchas de las dificultades que tenemos en los frentes sociales, económicos, en fin”. Para ello, dijo el alto funcionario, el presidente Petro estaría avanzando en un acuerdo nacional “que involucre los diferentes sectores políticos, sociales del país”, pero le cuestionaron que en este momento no hay certeza sobre cómo los grupos armados estarían llegando a la “paz total”.

Al alto funcionario se le cuestionó sobre si ya estaría definido el estatus con el que cada actor armado aterrizaría en la iniciativa de paz, pero dijo que, por ahora, ni hay una última palabra. “No es un tema fácil, tenemos limitaciones de carácter legal, todas las limitaciones que encontremos legalmente vamos a tener que superarlas en el escenario natural para ellos, que es el Congreso de la República”, aseguró.

Prada dijo que hay que “hacer un reconocimiento de origen político a los movimientos rebeldes que lo tengan. Yo creo que si uno hace una encuesta en los colombianos, uno sabe más o menos cuáles son las organizaciones que lo tienen”. Desde la perspectiva del alto funcionario, los colombianos sabemos cuáles tuvieron origen político y cuáles son organizaciones criminales de alto impacto que se mueven en la economía ilegal”.

En el caso particular de la Segunda Marquetalia, disidencia que nació de excombatientes que abandonaron el Acuerdo de la Habana (Cuba) y retomaron las armas, Prada dijo que ese actor armado “tiene una dificultad jurídica seria, que es precisamente el hecho de que algunos califican que abandonó el proceso de paz una vez que había desmovilizado y desde esa perspectiva está reincidiendo en algo que jurídicamente tiene dificultades”.

Aún así, el ministro del Interior sostuvo que el Gobierno considera que se tiene que “superar ese impasse jurídico, estamos estudiando los mecanismos que nos permitan jurídicamente avanzar hacia esa vía”. Por ahora, el Ejército de Liberación Nacional (Eln), es el único actor armado al que se le ha otorgado la calidad de actor político, es decir, que se entiende su fin último no es el crimen, sino conseguir el poder político, así sea a través de las armas.

Por otra parte, el ministro habló de la relación del gobierno Petro con otros partidos, incluidos los de oposición. Según Prada, le propuso a la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, un “diálogo con la oposición en torno a estos temas y hoy mencionaba que me parece muy válido dialogar con la oposición, con Cambio Radical, también en la independencia”. El ministro, según dijo, se ha reunido hasta el momento con “el Partido Verde, con el Partido Liberal, con el Partido Conservador, con el Partido Comunes, con la bancada de víctimas que se expresan en el Congreso”, para hablar de las iniciativas del Ejecutivo.

Por su parte, la Fiscalía se refirió a esta posibilidad y el mismo fiscal general, Francisco Barbosa, manifestó que han sido muy claros con posición frente al tema y fue enfático al decir que “esta Fiscalía ha tenido la posibilidad de explicarle al país y de dar unos límites en el ejercicio de algunas iniciativas que, por supuesto, permiten que se respete el Estado democrático y social en Colombia”.

Adicionalmente, Barbosa sostuvo que están “esperando la respuesta del gobierno. Mire, sobre lo que diga o no diga, el Comisionado de Paz a mí me tiene completamente sin interés”. El fiscal señaló que no está “haciendo interlocución con ningún Comisionado de Paz. La interlocución que yo tengo en Colombia es con el señor presidente de la República, Gustavo Petro. Con él, diálogo, con él, converso, pero aquí funcionarios de todo nivel que dicen una cosa o dicen otra cosa”.

Para Barbosa, lo que cuenta en el tema es la palabra del presidente Petro y que “si el Comisionado de Paz dijo A, B o C, o cualquier funcionario, no voy a entrar en esas discrepancias porque entiendo que al mismo tiempo se requiere que haya libertad para que el presidente de la República tome las decisiones”.

