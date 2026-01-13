Gobierno convoca a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores este martes

La invitación de la sesión se da en medio de un contexto turbulento. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La Cancillería convocó para este martes, 13 de enero, a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, a las 3:00 de la tarde, en la Casa de Nariño, en Bogotá.

El eje central de la sesión será la intervención del presidente Gustavo Petro, quien, según el documento de la convocatoria, expondrá ante la Comisión los asuntos que considera de interés en esta ocasión: la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos, la situación actual de Venezuela y un espacio final de “varios”, destinado a otros temas. Posteriormente, está prevista la intervención de la canciller Rosa Yolanda Villavicencio, quien presentará un informe preliminar sobre las acciones adelantadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores frente a los temas.

La sesión continuará con un espacio para los comentarios de los integrantes de la Comisión, quienes podrán formular preguntas, expresar opiniones, plantear inquietudes y, de ser el caso, proponer recomendaciones. Hay que recordar que la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores es un cuerpo consultivo del Presidente de la República conformado, entre otros, por los expresidentes de la República.

La invitación de la sesión se da en medio de un contexto turbulento. La intervención de Estados Unidos en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro y la llamada entre Petro y Donald Trump que buscó acercar la posición de ambos mandatarios en temas como Venezuela y la lucha contra el narcotráfico. El expresidente Andrés Pastrana ya informó que no asistirá a la sesión por estar fuera del país.

