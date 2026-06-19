Movida Electoral: las entrevistas y los apoyos internacionales se toman la agenda

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda buscan la Presidencia. Foto: Archivo Particular

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Poco tiempo antes de la medida en urnas, los candidatos de la segunda vuelta redoblan esfuerzos para sumar votos. Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria) e Iván Cepeda (Pacto Histórico) han difundido mensajes sobre sus proyectos presidenciales y han recibido apoyos relevantes en las últimas horas. Además, han mantenido entrevistas en medio de comunicación en medio de la prohibición de eventos públicos y en espacios abiertos.

Tanto Cepeda como De la Espriella tuvieron giras de medios: Cepeda pasó por Noticias Caracol, por “The Juanpis Show” y posteriormente por el formato “Por la ventana”, de influenciadores colombianos. Por su parte, De la Espriella visitó la casa editorial El Tiempo junto a su fórmula, José Manuel Restrepo.

Por otro lado, de la Espriella afirmó haber conseguido el respaldo del presidente de Argentina, Javier Milei, tras una conversación telefónica; Milei dijo en redes que comparten posiciones en asuntos clave y que sus propuestas apuntan a “más libertad económica, mayor seguridad, más comercio y cero tolerancia con el crimen organizado transnacional y el narcotráfico”.

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Al mismo tiempo, el expresidente y empresario Donald Trump envió un tercer pronunciamiento a favor de De la Espriella. En su mensaje, Trump sostuvo que, de ganar, De la Espriella llevaría a Colombia hacia un fuerte crecimiento económico, generación de empleo, impulso del comercio, control de la inmigración irregular, mano dura contra la delincuencia y el narcotráfico, y la restauración del orden público. Añadió que De la Espriella se enfrenta a “un marxista de extrema izquierda” en la segunda vuelta del 21 de junio y que, si triunfa, Estados Unidos le brindaría todo su apoyo debido a su capacidad y su amor por el país.

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En medio de este panorama, el presidente del Senado, Lidio García, hizo un llamado a respetar los resultados electorales: “En vísperas de la segunda vuelta, hacemos un firme llamado a la serenidad y al respeto por las instituciones. Quienes han sido voceros públicos con responsabilidades que la democracia les ha confiado deberían actuar con gratitud hacia el sistema que les dio voz, evitando llamados alarmistas o invitaciones a protestas en las calles si los resultados no les favorecen. La madurez democrática se demuestra acatando la voluntad popular expresada en las urnas. La democracia colombiana se fortalece cuando sus resultados se respetan sin condiciones. Rechazamos cualquier intento de desconocer las instituciones electorales o de alterar el orden público”, puntualizó.

En esta misma línea, las organizaciones y entidades nacionales e internacionales emitieron un comunicado conjunto y aseguraron que no existe evidencia de un fraude electoral e las elecciones del próximo 21 de junio.

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“Reconocemos que el sistema electoral colombiano no es perfecto. Existen problemas estructurales -como el trasteo de votos, el constreñimiento al elector y las condiciones de violencia que en algunos territorios limitan el ejercicio libre del sufragio- que deben ser identificados, denunciados y corregidos. Sin embargo, advertimos que las denuncias de fraude electoral que han circulado en las últimas semanas no han sido respaldadas con evidencia sólida. Varias razones llevan a descartar que existiera una manipulación del preconteo y el escrutinio para alterar los resultados de la primera vuelta”, precisaron.

Tanto la Registraduría como el Ministerio del Interior llevaron a cabo reuniones de planeación en las que se encontraron con observadores nacionales e internacionales.

Desde la Registraduría se llevaron a cabo varias capacitaciones, entre ellas una a la Misión de Observación Electoral de la OEA. “Con el fin de fortalecer la transparencia y la objetividad, capacitamos a la Misión de Observación Electoral de la OEA sobre las herramientas técnicas del proceso electoral”, explicaron.

Horas antes, también se llevó a cabo una reunión de seguimiento al Plan Democracia. Allí participaron: El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán; el ministro de Defensa, Pedro Sánchez; comandantes de la Fuerza Pública, organismos de control y altos funcionarios de la Registraduría Distrital.

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Por otro lado, el ministro del Interior, aseguró que se reunió con “la Misión de Observación de la OEA, de cara a la segunda vuelta presidencial este 21 de junio con el objetivo de fortalecer las garantías y la transparencia del proceso. En la reunión se revisaron acciones institucionales para una jornada segura, junto a observadores. Además, como presidente de la CORMPE, el Mininterior mantiene un seguimiento riguroso a todas las medidas de protección y seguridad”.

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