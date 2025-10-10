Logo El Espectador
Gobierno de Colombia condena intento de atentado contra primer ministro de Bélgica

El presidente Gustavo Petro también rechazó el plan contra Bart de Wever. Hay tres capturados.

Redacción Política
10 de octubre de 2025 - 03:07 p. m.
Colombia manifestó su rechazo al intento de atentado contra Bart de Wever, primer ministro de Bélgica, planeado en Bruselas. A través de un comunicado, la Cancillería expresó su solidaridad con el Gobierno y el pueblo belga, y reiteró su condena a toda forma de violencia que atente contra la democracia y las instituciones.

“El terrorismo es un enemigo de la democracia y debe seguir combatiéndose”, señaló la Cancillería de Rosa Villavicencio, que también resaltó los lazos de cooperación que por años han mantenido ambos países. En el pronunciamiento oficial, Colombia reafirmó su respaldo a las autoridades belgas en la lucha contra el crimen organizado transnacional.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro, quien precisamente está en una visita de Estado en Bruselas, también se pronunció a través de su cuenta oficial en X. “Rechazamos de manera contundente el atentado contra el primer ministro de Bélgica y expresamos toda nuestra solidaridad con su pueblo y su Gobierno”, escribió el mandatario en su publicación.

El Gobierno colombiano recordó que la defensa de la vida y de la democracia “priman sobre todas las cosas” y que la violencia política debe ser rechazada sin matices.

Tanto Colombia como Bélgica mantienen relaciones diplomáticas desde hace más de un siglo, con una agenda bilateral que incluye cooperación en materia de seguridad, derechos humanos y comercio. En ese marco, Bogotá reiteró su disposición a fortalecer los esfuerzos conjuntos contra amenazas globales como el terrorismo y el crimen organizado.

La Cancillería concluyó que seguirá articulando esfuerzos con Bruselas para proteger la seguridad y la democracia, al tiempo que insistió en la necesidad de que la comunidad internacional mantenga una postura firme frente a la violencia política.

Según información dada a conocer por las agencias de seguridad belgas, tres personas, que supuestamente habrían planeado un ataque con drones en contra de De Wever, fueron detenidas. “Hay indicios de que la intención era llevar a cabo un ataque terrorista contra políticos”, afirmó la fiscal federal, Ann Fransen.

Por Redacción Política

Sergio Clavijo Ortiz(26354)Hace 12 minutos
Se quiere acallar la voz de un presidente frente a hechos terroristas que se condenan. Aun no se sabe quien asesino a Gabriel Uribe y se esperan resultados, porque a veces pueden ser hasta los mismos por tirarse a un gobierno. Anteriores presidente asistieron a Washington a vender la patria, vida honra y bienes de los Colombianos, entre otras: Telecóm a Telefónica; energía electrica a Enel Codensa y pactar intervenciones gringas en esta patria y nadie dijo nada.
Edgard Lopez(56726)Hace 41 minutos
Alguien que le acuerde a este vagabundo que en colombianísimas le mataron un candidato a la presidencia y que es responsabilidad de el protegerlos, no andar de juerga paga por el erario colombiano, diciendo wevonadas , haciéndonos quedar como imbeciles y ademas salir a decir que rechaza los atentados contra lideres, y en colombia lo hacen los bandidos que el proteja, no me crea tan pendejo!!!!
TRABAJOS DE INGENIERIA ALVARADO NAVARRO LTDA(50722)Hace 1 hora
Estamos esperando los comentarios de GUSTAVO PETRO sobre el NOBEL DE PAZ que le fue concedido a MARÍA CORINA MACHADO.
