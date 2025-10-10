Petro, Uribe, Santos y otros colombianos reaccionan al Nobel de Paz para Machado

Expresidente Juan Manuel Santos, presidente Gustavo Petro y exmandatario Álvaro Uribe. Foto: Archivo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Desde varios sectores políticos colombianos resaltaron que la líder opositora venezolana María Corina Machado obtuviera el Nobel de Paz de 2025. El Comité Nobel Noruego otorgó el galardón este viernes en horas de la madrugada en Colombia.

Algunos de los primeros en reaccionar fueron los expresidentes Álvaro Uribe Vélez, Iván Duque y Juan Manuel Santos –quien obtuvo el Nobel de Paz en 2016 por el logro de firmar un acuerdo de paz con las extintas FARC–. El presidente Gustavo Petro también se refirió al premio.

Muchas felicitaciones para @MariaCorinaYA. Es un gran reconocimiento a su valentía y perseverancia en su lucha por la libertad y la paz de Venezuela. @NobelPrize — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) October 10, 2025

Puede leer: María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de Paz en 2025

En un corto mensaje publicado a las 4:43 a.m. en X, Uribe afirmó: “Viva María Corina, Viva la Democracia, Viva Venezuela, Viva Colombia”. Por su parte, Santos resaltó el premio para Machado, asegurando que “es un gran reconocimiento a su valentía y perseverancia en su lucha por la libertad y la paz de Venezuela”.

Similar fueron las palabras de Duque, al aseverar que “su incansable lucha por el retorno de la democracia y la libertad en Venezuela es un ejemplo para toda la región y el mundo. Este reconocimiento honra su coraje, su liderazgo y el espíritu del pueblo venezolano que no se rinde ante la dictadura”.

Viva María Corina, Viva la Democracia, Viva Venezuela,

Viva Colombia — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) October 10, 2025

También: Petro rechazó decisión del Consejo de Estado que puso reglas a sus alocuciones

En un mensaje también en X, el presidente Petro resaltó que se le otorgara el nobel a Machado, diciendo que “de María Corina espero que ayude a que su país consiga el diálogo para mantener la paz”.

El jefe de Estado, en todo caso, también se refirió en la mañana de este viernes a Venezuela, en medio de sus críticas a Estados Unidos por bombardear lanchas en el Caribe que, supuestamente y según la Casa Blanca, llevarían drogas: “Venezuela no necesita misiles sobre ella, ni invasiones, necesita es un diálogo político entre los mismos venezolanos. Colombia propone una coordinación con las fuerzas policiales y militares venezolanas para sacar de la frontera toda actividad mafiosa”.

Felicito a Wangari y a María Corina por sus premios nóbeles.



Wangari ha luchado por defender la vida en el planeta ante la crisis climática. De María Corina espero que ayude a que su país consiga el diálogo para mantener la paz. https://t.co/AupOShg8Gm — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 10, 2025

Le puede interesar: Gobierno delineó ruta para intentar frenar el tráfico ilegal de armas y de explosivos

Otras reacciones al Nobel de Paz otorgado a María Corina Machado incluyen la de la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal (Centro Democrático), quien es cercana a la líder venezolana: “Merecido reconocimiento a quien ha trabajado por la libertad de su pueblo. A ella felicitaciones y todo el apoyo a su trabajo por regresarle la democracia a Venezuela”.

La también precandidata Vicky Dávila se refirió al hecho: “Una inspiración para todas las mujeres del mundo por su valentía y sacrificio. Tu lucha por la democracia y la libertad de tu pueblo, son un ejemplo de amor, valor y persistencia. Dios te bendiga, María Corina, y Dios bendiga a Venezuela. Lo mejor está por venir”.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.