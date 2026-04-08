Gobierno enfrenta primera gran falla con su nuevo modelo de pasaportes: la razón es externa

Gerente general de la Imprenta Nacional, Viviana León, con los tres tipos de pasaportes que conforman el nuevo esquema. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

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A ocho días de iniciado el nuevo modelo de pasaportes, donde se dejó de lado la contratación con Thomas Greg & Sons a la Imprenta Nacional junto con la Casa de la Moneda en Portugal, el sistema tuvo una gran falla que suspendió la entrega del documento en varias sedes a nivel nacional e internacional.

En medio de la jornada extendida de entrega de pasaportes sin cita previa que irá desde las 8 a.m. hasta las 6 p.m., varias sedes del Ministerio de Relaciones Exteriores encargadas de entregar estos documentos en varias ciudades del país y en consulados suspendieron temporalmente sus actividades.

Esta decisión de extender las jornadas fue con el fin de acabar el stock de pasaportes vigente a cargo de Thomas Greg & Sons y dar paso al nuevo modelo de documento terminó en retrasos, enormes filas y quejas de usuarios en las sedes de entrega de pasaporte en Medellín, Cali, Bucaramanga y Bogotá, además de varios consulados como el de Madrid, Barcelona, Miami, Nueva York y Santiago de Chile.

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La causa de estas demoras fue un fallo en la plataforma SITAC que permite realizar los trámites consulares, la cual presenta una caída a nivel mundial y se sumó a la jornada extendida que desbordó a la Cancillería con un suceso que no esperaban.

Por este hecho, la Cancillería anunció una intervención técnica profunda en la plataforma SITAC con el objetivo de resolver de manera definitiva las intermitencias presentadas en las últimas horas. Por este hecho, decidieron suspender el sistema temporalmente y, por ende, la entrega de pasaportes.

Optimización y estabilización integral del sistema SITAC del Ministerio de Relaciones Exteriores. 👇 pic.twitter.com/kck08pVAqz — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) April 8, 2026

“Estas jornadas, que eran extendidas y sin cita previa, terminaron en un desastre porque falló el el SITAC, que es el sistema a través del cual se hacen los trámites", le dijo José Fernando Salcedo, presidente de la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular de Colombia (UNIDIPLO) a la FM.

El pasado 1° de abril empezó a operar el nuevo modelo de pasaportes al que pudo acceder los colombianos y que estará en manos de la Imprenta Nacional y de la Casa de la Moneda de Portugal, cumpliendo así una de las principales apuestas del presidente Gustavo Petro desde su llegada a la Casa de Nariño. Antes, la logística para la expedición de la libreta estaba en manos de la firma Thomas Greg & Sons que saldrá finalmente de la ecuación al finalizar este mes.

El proceso que ha comprometido disputas jurídicas; que cobró la cabeza de los excancilleres Álvaro Leyva, Luis Gilberto Murillo y Laura Sarabia; y que además debe superar dos demandas más, una de ellas interpuesta por la Procuraduría, fue firmado para que las entidades ya mencionadas expidan esa documentación por los próximos 10 años en una apuesta del jefe de Estado por “seguridad” y dejar los datos de los colombianos en manos del Estado y no de firmas privadas.

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