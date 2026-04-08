Nueva reforma tributaria del presidente Petro genera críticas por parte de los conservadores

El presidente Gustavo Petro y la senadora conservadora Nadia Blel. Foto: Archivo Particular

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El presidente Gustavo Petro planteó la posibilidad de radicar una nueva reforma tributaria con mensaje de urgencia durante la última alocución presidencial en la noche del 7 de abril.

En medio de críticas al Banco de la República por la subida en las tasas de interés. El mandatario le solicitó al ministro del Interior, Armando Benedetti, radicar la nueva ley de financiamiento en el Congreso, con mensaje de emergencia.

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“Alistémonos a presentar, ministro del Interior, el proyecto de ley de financiamiento del Estado de nuevo porque el Presupuesto sigue desequilibrado y no se han tomado las medidas para equilibrarlos”, comentó Petro durante su alocución.

Según comentó el jefe de Estado, la idea de la reforma tributaria sería revivir los impuestos de la emergencia económica que tumbó la Corte Constitucional a inicios de año. Petro fue enfático en que si el Congreso no aprueba esta nueva reforma, acudirá a la figura de declaración de emergencia económica por tercera vez en los últimos cuatro meses.

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Esta situación generó tensión en algunas colectividades, entre ellas, el partido Conservador, quien a través de un comunicado rechazó la propuesta del presidente Gustavo Petro.

La colectividad azul asegura que esta decisión no es “responsable para financiar el desarrollo del país”, y la califica como una “maniobra destinada a poner más impuestos a las familias con claros fines electorales”.

“Frente a esta improvisación fiscal, defendemos con firmeza la autonomía del Banco de la República. Solo una institución independiente puede seguir combatiendo el peor impuesto que pagan los colombianos: la inflación, que le roba a las familias su capacidad adquisitiva, castigando especialmente a los más vulnerables”, agregó el partido en su comunicado.

El Partido Conservador rechaza la nueva reforma tributaria anunciada por el Gobierno. No se trata de una política responsable para financiar el desarrollo del país, sino de una maniobra destinada a poner más impuestos a las familias con claros fines electorales, en un momento de… — Partido Conservador (@soyconservador) April 8, 2026

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