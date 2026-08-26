De la Espriella reafirma estrategia internacional con Israel y EE. UU. como aliados clave

El canciller Omar Bula se reunió con el Embajador Rabino Yehuda Kaplou, delegado de Estados Unidos. Foto: Canciler

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La nueva estrategia diplomática del gobierno de Abelardo de la Espriella sigue fortaleciendo sus cimientos con Estados Unidos e Israel como dos de los principales socios estratégicos de la nación. Así se ha demarcado desde la máxima jefatura de Estado y se desarrolla con el liderazgo del canciller Omar Bula.

El ministro de Relaciones Exteriores ratificó esa apuesta con un encuentro que sostuvo con una delegación judía de los Estados Unidos y que tuvo como eje central la lucha contra el antisemitismo en Colombia. Y es que durante la jornada de este miércoles Bula recibió al embajador Rabino Yehuda Kaploun, Enviado Especial del Departamento de Estado de los Estados Unidos para Monitorear y Combatir el Antisemitismo.

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El diálogo entre los dos funcionarios de las administraciones de De la Espriella y Trump culminó con una declaración en la que dijo: “El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia rechaza inequívocamente el antisemitismo, el odio contra las personas judías y toda forma de persecución, discriminación o violencia motivada por razones religiosas o de creencia”.

Según se dijo desde la oficina de Bula, “no hay lugar para el antisemitismo en una sociedad democra tica, plural y respetuosa de la dignidad humana”. En esa línea el canciller reiteró el compromiso del gobierno “la libertad religiosa y con la promoción de una cultura de respeto, diálogo y convivencia entre las distintas comunidades de fe”.

En el encuentro también se ratificó la postura de la nación de la libertad de culto, algo definido en la Constitución de 1991. “Como Estado, tenemos la obligación de garantizar que toda persona pueda profesar, practicar y expresar sus creencias en libertad y sin temor a ser discriminada, perseguida o violentada”, señaló.

El canciller se suscribió al discurso de rechazar el antisemitismo y los discursos que puedan promover odio contra las comunidades judías,, hecho que, según dijo, lesionan la dignidad humana, amenazan la convivencia democrática y “son incompatibles con los principios que sustentan el Estado social de derecha”.

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Acto seguido se suscribió la adhesión de Colombia Colombia “a la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA), según la cual el antisemitismo constituye una determinada percepción de las personas judías que puede expresarse como odio y cuyas manifestaciones físicas y retoricas pueden dirigirse contra personas judías o no judías, sus bienes, las instituciones de las comunidades judías y sus lugares de culto”.

Finalmente estimaron que “ninguna persona debe ser discriminada, perseguida o agredida por su religión, sus creencias o su identidad religiosa. La defensa de la libertad religiosa debe comprender a todas las comunidades y expresiones de fe, sin distinción”.

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