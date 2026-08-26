Corte Suprema abre indagación a congresista Óscar Benavides por presunta captación irregular

El representante a la Cámara Óscar Benavides es indagado por la presunta captación irregular de dineros destinados a ayudar a los damnificados por el terremoto. Foto: Archivo Particular

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La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió abrir una indagación previa contra el representante a la Cámara Óscar Benavides, luego de recibir una denuncia que señala presuntas irregularidades en una campaña de donaciones para los damnificados del terremoto que tuvo como epicentro el Chocó el pasado 10 de agosto. En los próximos días, el representante será citado para que amplíe su versión ante la Corte.

De acuerdo con la denuncia que llegó a la Sala, Benavides, representante a la Cámara por la Circunscripción Especial de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, habría incurrido presuntamente en los delitos de captación masiva y habitual de dineros y usurpación de función pública, en el marco de una campaña de donaciones que promovió a través de sus redes sociales. Por reparto, la denuncia quedó en manos del magistrado Francisco Farfán.

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El expediente revela presuntas irregularidades en la forma como se recogió el dinero. Según el documento que estudia el alto tribunal, Benavides usó sus redes sociales para invitar a la ciudadanía a donar a través de unos números de cuenta que, según él, pertenecían a una fundación. Sin embargo, la denuncia sostiene que esas cuentas, de Nequi y Bancolombia, en realidad estaban registradas a nombre de José Francisco Ibalde Ibarra, un líder político del Chocó señalado como cercano al congresista.

Ante las inquietudes, Benavides explicó que Ibalde Ibarra sería el representante legal de la fundación y que autorizó que las donaciones se consignaran en esas cuentas. El congresista insistió en que en ningún momento se divulgó información de cuentas bancarias personales suyas.

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El pasado 14 de agosto, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia recibió la denuncia formal contra el representante Benavides por la campaña de donaciones que, según el propio congresista, recaudó más de COP 300 millones.

El documento, de 21 páginas, fue presentado por el ciudadano Daniel David Martínez, quien basa sus cuestionamientos en que el dinero recolectado habría terminado en una cuenta personal, a nombre de una persona cercana a Benavides, y no en un canal institucional o de la supuesta fundación beneficiaria, lo que generaría serias dudas sobre el manejo de los recursos.

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Su argumento central es que, si se anunció públicamente que las donaciones eran para una fundación, pero en la práctica el dinero llegaba primero a una persona natural, es posible que quienes donaron hayan sido engañados sobre el destino real de sus aportes. Además de estos señalamientos, la denuncia pide que se envíen copias del caso a la Fiscalía General de la Nación para que investigue a Laura Camila Vargas, quien hace parte de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del congresista.

Frente a estas acusaciones, el representante Óscar Benavides se pronunció en entrevista con Caracol Radio y rechazó que se le esté señalando sin verificar los hechos. Allí afirmó: “Yo soy el representante de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera (…) es de conocimiento público que yo soy un líder social, no soy un criminal ni un ladrón, para que los medios de comunicación se dediquen a destilar veneno en contra de una persona que lo que quiere es ayudar a su población”.

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