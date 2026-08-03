Finalizan mesas técnicas de gobierno electo y Contraloría: alertas por “falta de planeación”

En el balance de las mesas técnicas entre la Contraloría y gobierno de Abelardo de la Espriella estuvieron presentes el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y los ministros delegados Omar Bula, Miguel Gómez y Ana María Vesga. Foto: Archivo Particular

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Entre el 8 y el 31 de julio fueron 62 las mesas técnicas que se desarrollaron entre el gobierno electo de Abelardo de la Espriella y la Contraloría, en una especie de empalme que ahondó sobre varias de las “preocupaciones” que planteó la administración entrante. Este lunes, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y el vicecontralor Carlos Enrique Silgado presentaron los resultados de esos encuentros.

“En el marco de este esfuerzo hemos tenido la posibilidad de ratificar o de profundizar en preocupaciones como gobierno entrante con respecto a hechos que se han venido presentando”, señaló Restrepo.

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De estos, señaló a cinco sectores de tener “irregularidades” y estar sujetos a la falta de planeación del gobierno saliente. En el sector transporte, aseguró que había una “grave falta de planeación y de ejecución”, así como “cambios en las reglas de juego” y compromisos que “puede representar hasta COP 14 billones”.

En minas las alertas son similares. De acuerdo con Restrepo, hay un “riesgo severo de falta de liquidez” y un “incumplimiento del giro a los subsidios de gas”, con deudas de hasta COP 5,6 billones a AIR-E y distribuidoras de energía y gas.

“El gobierno entrante no tendrá recursos porque solamente se han cumplido el 25 % del total de las obligaciones de este año en materia de subsidios de energía y gas. No hay recursos para cumplir con el resto de las obligaciones”, afirmó. Y agregó: “Lo único que demuestra es irresponsabilidad por parte del gobierno saliente”.

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Sus señalamientos también fueron más allá y calificó a la reforma agraria de este gobierno como “falsa”. Los datos que presentó la Contraloría en esas mesas técnicas, dijo, demuestran que, en la entrega de tierras, la meta se cumplió solo en un 18 % y “45.500 familias no tienen tierras garantizadas con títulos formales”. Incluso, en el sector de inclusión social, “no existen los recursos para financiar el programa de adulto mayor”.

Lo fiscal fue lo que más tocó. Restrepo calificó de “tronera fiscal” el hueco de COP 30 billones en el presupuesto que presentó el gobierno saliente para 2027 y habló de “un aumento en el gasto por deuda cuando siguen estancados los de inversión”. Además, apuntó que había una alerta por elefantes blancos que dejaba obras “que tendrán que ser rescatadas” que han representado COP 54 billones y otras “irrecuperables” por COP 214 mil millones.

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