¿De la Espriella no invitó a algunos expresidentes a su posesión?: Samper ya habló

Ernesto Samper. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

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El presidente electo, Abelardo de la Espriella, quien se posesionará como mandatario el próximo viernes 7 de agosto en la ciudad de Cali, no invitaría a los expresidentes Ernesto Samper ni Juan Manuel Santos a este evento.

En ese sentido, y luego de que la revista Semana revelara la noticia, el expresidente Samper se manifestó al respecto. “Acabo de enterarme de la noticia de que no estaré invitado a la posesión del presidente Abelardo de la Espriella el próximo 7 de agosto, en Cali. Agradezco profundamente al presidente este regalo, que me llega precisamente el día de mi cumpleaños, porque así me economizo un vestido nuevo”, aseveró.

Aunque el presidente Juan Manuel Santos no se ha manifestado al respecto, habría sido excluido de la ceremonia por el manejo que le dio al proceso de paz con las Farc, algo que ha sido mencionado por De la Espriella en varias ocasiones y por lo que ha asegurado que eliminará las oficinas de paz, entre ellas, la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz.

En ese sentido, su hijo, Esteban Santos, manifestó que “ya que estos días se ha hablado tanto de símbolos: un presidente representa a todos los colombianos, incluso a quienes piensan distinto. Excluir a expresidentes de una ceremonia de Estado es un gesto de pequeñez. Colombia necesita más unidad y menos polarización”.

En su momento, Santos se refirió al manejo que le está dando De la Espriella a este tema y aseguró que “él el 7 de agosto va a decir juro por Dios y le prometo al pueblo cumplir con la Constitución y las leyes, pues resulta que la Constitución y las leyes dicen expresamente que tiene que implementar el Acuerdo de Paz”.

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“Si quiere modificar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tiene que hacer una reforma constitucional. ¿Y qué le va a pasar? Que se va a encontrar con un muro de contención. No va a tener las mayorías en el Congreso, como no las tuvo Duque cuando quiso hacer lo mismo”, aseveró Santos.

Además, aseguró que De la Espriella se “va a dedicar a tratar de modificar el Acuerdo de Paz y el resto de los problemas, que son muy serios, los va a dejar a un lado, va a perder el tiempo en esa pelea que está perdida”.

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En este panorama, los expresidentes que serían invitados a esta posesión serían Álvaro Uribe, Iván Duque, Andrés Pastrana y César Gaviria. Además, ya está confirmada la asistencia de los presidentes de diferentes países, entre ellos Javier Milei (Argentina), Santiago Peña (Paraguay), José Antonio Kast (Chile) y Daniel Noboa (Ecuador), entre otros.

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