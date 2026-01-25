Gobierno declaró insubsistente a Julio Riaño tras 7 años en la embajada de Turquía

Julio Aníbal Riaño, exembajador de Colombia en Turquía. Foto: Archivo Particular

Este domingo 25 de enero se publicó un decreto en la página oficial del Departamento de Presidencia en el que el Gobierno declara insubsistente el nombramiento de Julio Aníbal Riaño en la embajada de Colombia en Turquía. Tras rumores de su destitución como embajador luego de casi siete años en el cargo, se consolidó el anuncio.

Julio Aníbal Riaño, es un reconocido diplomático por su larga e importante carrera en materia de relaciones exteriores, ingresó a ese ministerio en 1974 y se ha desempeñado como embajador en Turquía, en el Vaticano y en El Salvador, entre otros cargos relevantes.

Vea su hoja de vida:

Según información divulgada por W Radio, al cargo entraría Yennifer Edilma Parra Moscoso, quien según su hoja de vida -publicada en páginas estatales-, no cuenta con carrera diplomática.

Este no es el primer nombramiento de esta índole, en días anteriores la Asociación Diplomática y Consular de Colombia (Asodiplo) manifestó su preocupación debido a los “cambios recientes de personal en la Cancillería”, teniendo en cuenta la entrada en vigor de la Ley de Garantías el próximo 31 de enero y pidió que frenaran los ajustes de personal.

Ad portas de las elecciones, la preocupación por más cambios dentro de la planta interna y externa del Ministerio de Relaciones Exteriores abunda. Además, desde la asociación se manifestó que hay demoras en las actualizaciones de nombramientos de la Cancillería, lo que no permite hacer un control a tiempo sobre quiénes entran y quiénes salen.

La Asociación Diplomática y Consular de Colombia – ASODIPLO expresa su preocupación por cambios recientes de personal en la Cancillería antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías, que podrían afectar la organización de las elecciones de 2026 en el exterior. La… pic.twitter.com/uVhb6kTD3a — Asoc.Diplomática y Consular de Colombia (@asodiplo) January 23, 2026

