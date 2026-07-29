Gobierno electo de De la Espriella adelantó reuniones con delegados de EE. UU.: esto se sabe

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, aterrizó este miércoles en Barranquilla tras hacer parte de la comitiva enviada por Abelardo de la Espriella a Perú. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Este miércoles, el gobierno electo de Abelardo de la Espriella sostuvo varios encuentros con una comitiva de Estados Unidos con miras a ampliar la cooperación. Así lo confirmó el vicepresidente entrante, José Manuel Restrepo, quien aseguró que buscarán priorizar proyectos relacionados con la tecnología, el agro, la energía y los relacionados con temas medioambientales.

“En esta reunión se están identificando proyectos importantes para Colombia en los que vamos a tener el respaldo de Estados Unidos y sus agencias”, aseguró.

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De acuerdo con Restrepo, esos asuntos, al que se suma el de la seguridad, son aquellos sobre los que Estados Unidos “ha demostrado interés de acompañamiento y apoyo” al gobierno entrante. Todo esto, agregó, con el fin de “crear más oportunidades de empleo” y ampliar “el acceso a los servicios públicos básicos”.

Entre las figuras con las que se reunió el gobierno entrante está Luis Méndez, el subsecretario adjunto para América del Sur en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Según el enviado de la Casa Blanca de Donald Trump, estarán prestos para colaborar con el Ejecutivo entrante y eso pasa, incluso, por analizar la propuesta de abrir un consulado de EE. UU. en esa ciudad.

“De nuestra parte, hemos hablado con los nuevos ministros que vienen para ver cuáles son esas oportunidades mutuas que podemos trabajar en conjunto los dos países. Queremos ayudar con la crisis energética que viene, con la crisis de salud y de inseguridad”, precisó.

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Desde el gobierno de De la Espriella han enfatizado en su objetivo de estrechar los lazos con ese país. El mismo presidente electo afirmó que se unirían al Escudo de las Américas, una estrategia de lucha contra el crimen transnacional de la que hacen parte los mandatarios latinoamericanos cercanos ideológicamente con Trump.

Esa intención fue reafirmada con la delegación que encabezó el mismo Restrepo y que estuvo una semana en Washington D. C. para afinar la relación con la banca internacional y con congresistas de ese país. Incluso, en ese tiempo, el vicepresidente electo se reunió con Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, y le extendió la invitación —así como al mandatario Trump— para la posesión del 7 de agosto.

En los días posteriores a su elección, De la Espriella tuvo un breve encuentro con el encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia, Hugo Guevara. Allí, ambos manifestaron la intención de profundizar las relaciones y, desde ese momento, han ocurrido reuniones con agencias norteamericanas en la sede del mandatario electo en Barranquilla.

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