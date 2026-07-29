Congreso respaldó a De la Espriella: Senado también aprobó trasladar la posesión a Cali

Abelardo de la Espriella se llevó su segunda victoria en el Senado este miércoles. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

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Una mayoría en el Senado respaldó la intención del presidente electo, Abelardo de la Espriella, de posesionarse en Cali (Valle del Cauca). La Cámara de Representantes ya había aprobado una proposición en esta vía el martes y con esto, queda sellado el traslado del Congreso hacia esa ciudad para el 7 de agosto.

Con una votación de 58 votos a favor y 30 en contra, el Legislativo en pleno ya avaló la determinación de De la Espriella. Inicialmente, desde el Pacto Histórico se buscó que se aplazara la discusión hasta que no hubiera claridad sobre el presupuesto destinado a ese evento, pero la plenaria negó esa iniciativa y votó.

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La proposición sobre la posesión fue radicada por el senador Enrique Gómez (Salvación Nacional) y en ella se pedía a la cámara alta que volviera a darle el “sí” al presidente electo. Previamente, la sala había dejado claro que apoyaba, en su mayoría, la posibilidad de que el Legislativo cambiara de sede el día de la posesión presidencial por el Cauca. Sin embargo, una decisión interna del equipo de De la Espriella cambió los planes y llevó a que se volviera a votar la determinación.

Con esto, se oficializan los preparativos para que el presidente electo asuma las riendas del Estado en la Arena USC, ubicada en la Universidad Santiago de Cali. El espacio fue construido para albergar grandes eventos y tiene una capacidad de más de 2.500 puestos. Allí llegará parte del Congreso, pero también altos dignatarios internacionales.

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Entre los confirmados para asistir a la posesión ya están los presidentes Santiago Peña (Paraguay) y Javier Milei (Chile), así como el rey Felipe VI de España. De igual forma, se está a la expectativa de si otros mandatarios regionales que comparten afinidad ideológica con De la Espriella estarán en la posesión. Además, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, también habría confirmado su asistencia.

Quienes dejaron claro que no estarán presentes son los congresistas del Pacto Histórico. Según anunció el senador Iván Cepeda, estarán “participando en movilizaciones y actos pacíficos en Barranquilla, Cali y Bogotá, reafirmando [su] compromiso con la defensa de la democracia, la soberanía nacional, la paz, los derechos del pueblo colombiano y las conquistas sociales alcanzadas durante el ‘Gobierno del Cambio’”.

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