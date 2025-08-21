Gobierno alista conmoción interior tras ola de ataques en Cali y Antioquia. Foto: EFE - Ernesto Guzmán

Tras aterrizar en Cali (Valle), el presidente Gustavo Petro y su gabinete ministerial empezarán un consejo de seguridad extraordinario para examinar los hechos de violencia ocurridos este jueves en el país. Uno de los objetivos es alistar un decreto de estado de conmoción interior.

Aunque hasta el momento no se conoce cuál sería el alcance de la medida, fuentes del alto Gobierno le confirmaron a El Espectador que la instrucción dada por el jefe de Estado es la de trabajar en el decreto para su pronta publicación.

En todo caso, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, que ordenó la militarización de la capital vallecaucana, le dijo a este diario que la conmoción interior no le parece conveniente.

De acuerdo con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, el ataque ocurrido cerca a la base aérea de Cali y que deja hasta el momento seis personas muertas, sería responsabilidad de las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco.

En su cuenta de X, Petro compartió la imagen de uno de los presuntos responsables del ataque con explosivos, por el que ya hay dos personas detenidas. “Es alias Sebastián y pertenece a las estructuras del EMC dirigidas por alias Marlon, subordinado a la Junta del Narcotráfico”, indicó.

Este es uno de los presuntos responsables del atentado en Cali con camión/bomba, capturado por la comunidad en el lugar de los hechos. Es alias Sebastián y pertenece a las estructuras del EMC, dirigidas por alias Marlon, subordinado a la Junta del Narcotráfico pic.twitter.com/Oc9IUXo1c6 — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 22, 2025

La declaratoria abriría un nuevo debate sobre la necesidad de la medida, que ya fue empleada a inicios de este año para atender la crisis de violencia en el Catatumbo por los enfrentamientos que estallaron entre el ELN y disidencias de las Farc por el control de economías ilegales.

En su momento, la Corte Constitucional decidió que la medida tomada por el jefe de Estado no fue del todo acorde con la Constitución y la declaró parcialmente exequible. De acuerdo con el alto tribunal, la conmoción interior fue acorde solamente en lo relacionado con las medidas para frenar “los enfrentamientos entre el ELN y otros grupos armados organizados, así como con los ataques y hostilidades dirigidas de forma indiscriminada contra la población civil y los firmantes del Acuerdo Final de Paz con las FARC y la crisis humanitaria”.

Igualmente, se mencionó que había vías normales que permitían superar los problemas de violencia en la región sin necesidad de declarar la conmoción interna en el Catatumbo.

