Petro aterrizó en Cali para realizar Consejo de Seguridad tras atentado

El presidente Gustavo Petro aterrizó en Cali para realizar un Consejo de Seguridad extraordinario luego del ataque con explosivos cerca de la base aérea de la ciudad que deja hasta el momento seis personas muertas.

El mandatario calificó los hechos de violencia como un crimen de guerra y de lesa humanidad. "Lo que pasa en Cali irradia pánico en la población civil a partir de asesinarla, y de manera sistemática, porque es la segunda vez que ocurre en mi gobierno”, indicó.

Por ello, pidió que las disidencias de Iván Mordisco, la Segunda Marquetalia, y el Clan del Golfo “sean consideradas organizaciones terroristas perseguibles en cualquier lugar del planeta tierra”.

De acuerdo con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien liderará el consejo de seguridad, el atentado ocurrido es responsabilidad de las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco.

