Arrancan formalmente la búsqueda de contactos para revivir el acuerdo nacional

Desde esta misma semana, y con la autorización expresa del presidente Gustavo Petro, comenzarán a tenderse los puentes con todos los sectores que el Gobierno quiere intentar revivir el denominado acuerdo nacional, el cual podría derivar en una Asamblea Nacional Constituyente.

La tarea la comenzará a desarrollar el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien desde primer ahora de este lunes enviará mensajes y pedirá espacios de diálogo con voceros de los sectores de oposición, empresarios y otros más que son determinantes en la institucionalidad del país.

“Vamos a hablar con todos los sectores, vamos a escucharnos. Hay muchas diferencias, hay profundas diferencias, pero, y yo no me resigno como colombiano, no podemos aceptar que definitivamente en Colombia se volvió imposible llegar a un acuerdo sobre algo. Eso le hace un daño inmenso a la sociedad y es lo que ha frenado las posibilidades de desarrollo de Colombia”, le dijo Cristo a El Espectador.

En esta búsqueda de consensos son claves los expresidentes. Por eso, también se quiere que los exmandatarios más críticos, como Álvaro Uribe, Iván Duque, Andrés Pastrana y en cierta medida César Gaviria, y los menos confrontacionales –Juan Manuel Santos y Ernesto Samper–, ayuden a construir los puentes que el Gobierno de Petro quiere tender para lograr consensos con todos los sectores.

“Con el expresidente Gaviria hace tiempo no hablo, pero en la búsqueda de este acuerdo nacional, una vez me posesione, voy a buscar al expresidente Gaviria para tener una conversación sobre los temas de la agenda de reformas institucionales y de la posibilidad de construir un acuerdo para convocar una constituyente”, precisó el ministro del Interior, quien ha mantenido duras confrontaciones políticas con el exmandatario liberal por el manejo de esa colectividad.

Tanto Uribe como Duque y Pastrana se han mostrado críticos de la propuesta del acuerdo nacional y de encaminar el país hacia una constituyente, mientras que Santos y Samper han estado más prestos a abrir ese tipo de diálogos. Y aún no es clara la postura de Gaviria.

Entre tanto, las voces que desde la izquierda apoyan la búsqueda de un acuerdo nacional están creciendo y, por lo mismo, se comenzaron desde hace un par de días una serie de diálogos entre los integrantes de este sector para promover el proceso.

Una de esas figuras, que ya salió a abogar por la construcción de puentes con diversas tendencias ideológicas, es la del representante David Racero. De hecho, dijo que ya el país debe comenzar a analizar cómo desarrollar un método que facilite los acercamientos.

“Me sumo a esta oportunidad de entablar diálogos para el acuerdo nacional y especialmente a construir y consolidar una hoja de ruta con método. Así lo he planteado constantemente en el pasado y así lo reafirmamos”, precisó Racero.

El pronunciamiento del legislador se da en respuesta a un mensaje encaminado en el mismo sentido que emitió el senador Iván Cepeda, también afín al Gobierno del presidente Gustavo Petro y una de las personas que más ha insistido recientemente en abrir esos diálogos.

“Abramos el diálogo, busquemos la concertación, y luego veremos la forma legal y política para darle cumplimiento. Pero, en Colombia, tierra del culto a las formas jurídicas, para algunos la discusión es al contrario: primero la forma y luego el contenido. A mi juicio, lo importante es que el acuerdo nacional y la paz vuelven a estar en el primer plano del debate democrático”, enfatizó Cepeda.

Pero, en medio de todo esto, la tarea política no será fácil de desempeñar en la medida en que hay voces que ya se oponen con fuerza a abrir estos espacios por el temor que da ver encamino al país hacia una Asamblea Nacional Constituyente.

Una de ellas es la del expresidente Duque, quien advirtió que esa sería la vía para que Petro busque la reelección. Y el saliente presidente el Senador, Iván Name (Alianza Verde), se pronunció en un mismo sentido. Habrá que ver cómo avanzan los acercamientos.

Mi prioridad como Ministro del Interior será impulsar la implementación del Acuerdo de Paz. Por eso, mi primera reunión como Ministro designado, estuvo orientada a evaluar indicadores y relanzar la implementación. https://t.co/mvjaejHIKJ — Juan Fernando Cristo (@CristoBustos) July 7, 2024

