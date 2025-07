Canciller (e) participará en nueva cumbre sobre Palestina en Nueva York

Canciller (e) Rosa Villavicencio. Foto: Cancillería

La canciller (e) Rosa Villavicencio representará a Colombia en la Conferencia Internacional de Alto Nivel de Naciones Unidas llamada “La solución pacífica de la cuestión de Palestina y la aplicación de la solución de dos Estados”. Se trata de un nuevo escenario en el que el Gobierno del presidente Gustavo Petro espera denunciar los crímenes cometidos por Israel en Gaza.

Se trata de una sesión ministerial de alto nivel que será copresidida por Francia y Arabia Saudita. “perspectivas clave, destacar el consenso en las áreas política, jurídica, económica y humanitaria, y articular próximos pasos concretos. La sesión es a la vez la culminación de meses de trabajo diplomático coordinado y una plataforma para la acción, sentando las bases para un compromiso internacional sostenido”, explicó la Cancillería en un comunicado.

La canciller encargada también sostendrá reuniones bilaterales con el ministro de Asuntos Exteriores de Jordania, Ayman Safadi; la ministra de Relaciones Exteriores y Expatriados del Estado de Palestina, Varsen Aghabekian Shanin; reunión bilateral con el viceprimer ministro, ministro de Asuntos Exteriores y Comercio Exterior y ministro de Cooperación para el Desarrollo y Asuntos Humanitarios de Luxemburgo, Xavier Bettel.

“Los debates e intervenciones de hoy sirven no solo para generar consenso, sino también para recordar la tragedia humanitaria que están viviendo los palestinos y definir una agenda con visión de futuro, basada en el derecho internacional, sustentada por la cooperación multilateral e impulsada por el imperativo de traducir los compromisos en acciones concretas y coordinadas sobre el terreno”, resaltó también el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Finalmente, Villavicencio coliderará con Sudáfrica una nueva reunión del Grupo de La Haya. Este se reunió a inicios de julio de este año en Bogotá. Durante el encuentro, se firmó una declaración conjunta que plantea bloquear el suministro de armas, combustible y equipo militar a Israel; revisar los contratos públicos para evitar cualquier apoyo a la ocupación, y garantizar justicia por las violaciones al Derecho Internacional en Gaza. Las medidas incluyen impedir el tránsito de buques con destino a Israel y reforzar la rendición de cuentas por crímenes graves.

La declaración fue firmada por 12 de los 32 países del Grupo de La Haya: Bolivia, Cuba, Colombia, Indonesia, Irak, Libia, Malasia, Namibia, Nicaragua, Omán, San Vicente y las Granadinas y Sudáfrica.

La participación de Villavicencio en la reunión llega días después de que el presidente Petro reiterara la prohibición de exportar carbón a Israel. Petro acusó al exministro Reyes de “engañarlo”.

El presidente Gustavo Petro reiteró la orden de no exportar carbón colombiano a Israel. Durante la VII Ministerial de Energía de la Celag acusó a su exministro de Comercio Luis Carlos Reyes de no obedecer la prohibición y pidió “al pueblo suizo que bloquee a Glencore”.

“Está llevando el carbón colombiano por barco y están haciendo las bombas, cuando el presidente decretó que no. O sea, ¿el presidente de Colombia es un cascarón que no tiene poder? ¿Es un títere? ¿El poder está en otro lado? El ministro anterior [de Comercio Luis Carlos Reyes] me engañó”, afirmó el jefe de Estado.

