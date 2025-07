Presidente Petro habla de juicio contra Uribe, Ecuador y Ministerio de la Igualdad

El presidente Petro durante la instalación de la nueva legislatura del Congreso. Foto: Presidencia de la República

A través de su cuenta en X, el presidente Gustavo Petro se ha referido en las últimas horas a los principales que han tenido relevancia en la opinión pública: el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe, la deportación de colombianos presos en Ecuador, la creación de una zona binacional en la frontera con Venezuela y el manejo del Ministerio de la Igualdad en medio de sus choques con la vicepresidenta Francia Márquez.

Sobre este asunto, el jefe de Estado aseguró que “El ministerio de la igualdad no se creó para atender una sola discriminación, sino todas; si se reduce a una: negritudes y además, se reduce aún más: un grupo de las negritudes, entonces se acaba el principio de igualdad y su ministerio”. Y aseguró que “creo que el Ministerio de la Igualdad fue mal manejado, se ha puesto en peligro inmenso su existencia”.

Y también se refirió directamente a la vicepresidenta: “El problema no es que no se dieron medios, se dio mucho dinero público: 2 billones de pesos pero no se ejecutaron, quedaron guardados en los bancos en contravía de los necesitados y necesitadas. ¿Por qué? Por una incomprensión del proyecto político universal y por un problema cultural que personalmente le dije, a Francia y sus compañeros. El dinero no es para un grupo tribal, familiar ubicado geográficamente, sino para toda la población discriminada”.

La mención llega después de que la vicepresidenta, en Cali, dijera sentirse “excluida” por el Gobierno Nacional. “Pronto pasé de ser el fenómeno político, la heroína, a ser la traidora, porque en este país, cuando una mujer asciende, la sospecha la persigue, el sistema no se pregunta por sus capacidades, sino por si está en el lugar que se merece, si se sale del margen asignado; entonces es arrogante, es desleal, torpe, es incapaz, peligrosa”, dijo.

Petro responde a Ecuador

El presidente también se refirió a la decisión de Ecuador de deportar a 603 colombianos detenidos en ese país, pese a los reparos del presidente.

“Ecuador nos responde con desdén. No está bien; la patria de Manuelita Saénz, puede acercar y no alejar. El proyecto grancolombiano de Bolívar que podría tener otro nombre, por ejemplo: amazonía, es el corazón vital del mundo, y, por tanto, no debe dividirse”, escribió.

Este viernes, la Cancillería emitió un comunicado informando de la nota de protesta que había enviado a Quito por la expulsión de los connacionales sin un protocolo establecido. De acuerdo con el Ministerio de Exteriores, en cabeza de la ministra (e) Rosa Villavicencio, expresó que había sido un “gesto inamistoso” y aseguró que impidió “la plena identificación de los ciudadanos deportados, la verificación de su situación jurídica, e incumpliendo así las más básicas nociones del Derecho Internacional, que prohíben las deportaciones masivas”.

El jefe de Estado también se refirió al memorando de entendimiento con Venezuela para crear una zona binacional. En respuesta a una publicación del expresidente Uribe, Petro manifestó: “Historias comunes de venezolanos y colombianos que murieron buscando amor y libertad. Hay espectros de la muerte, que quieren que esas historias desaparezcan y que colombianos y venezolanos nos matemos entre sí, como caín y abel [SIC], para condenar todas sus estirpes descendientes a los siglos de la soledad. Aurelianos que rompen la soledad y encuentran el amor y la libertad en los pueblos hermanos que se abrazan en medio de mariposas amarillas, es lo que habrá”.

Qué dijo Petro sobre el juicio contra Uribe

El jefe de Estado aseguró en la tarde del sábado que su gobierno dará protección a todos los jueces de Colombia, “cualquiera que sea el sentido de sus fallos”. Días antes, Petro había señalado “la enorme cantidad de presiones sobre la justicia que se ha desatado”.

Ante esto, el expresidente Uribe respondió: “Deje de mentir que usted amenazó al juez que absolvió a mi hermano. Deje de posar como el “arcángel” de los jueces que [usted] siempre los ha presionado”.

“Nunca, siendo presidente, me he pronunciado en el caso judicial que se sigue al expresidente Alvaro Uribe Vélez. Consideré mi deber no hacerlo por respeto a él y al juez de su caso y a la justicia en general”, dijo el pasado martes.

