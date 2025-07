Las dudas que quedan para evitar una crisis en la elaboración del pasaporte

Alfredo Saade, jefe de gabinete, y Rosa Villavicencio, canciller encargada, durante una reunión en la Casa de Nariño para discutir el futuro de la expedición de los pasaportes. Foto: Presidencia

En la Casa de Nariño se realiza una mesa técnica, en la que está la canciller encargada, Rosa Villavicencio, para discutir el tema. También se encuentran Viviana León, directora de la Imprenta Nacional, y Alfredo Saade, jefe de gabinete de palacio. La discusión es sobre cómo será el nuevo modelo de pasaportes.

El Gobierno de Gustavo Petro tiene un plazo de 56 días para solucionar la incertidumbre alrededor de la elaboración de pasaportes en Colombia. Sin embargo, aún no hay claridad si en menos de dos meses se logrará llegar a un acuerdo para evitar una crisis en la expedición del documento de identificación.

La pelea, que en los pasados tres años, ha cobrado la cabeza de tres cancilleres, es por quién se encargará de la realización de los mismos. Hasta la fecha, la firma internacional Thomas Greg & Sons está al frente del proceso. Sin embargo, el presidente Petro, precisamente, se ha opuesto a que la compañía continúe haciéndolo.

De allí que surgiera la idea, en 2024, de que se buscara la asesoría de otro país para que le brindara acompañamiento a la Imprenta Nacional, la entidad pública que, en el modelo ideado por el actual Ejecutivo, se encargaría de esto. Así fue que se anunció, en octubre del año pasado, cuando Luis Gilberto Murillo aún era canciller, que el país elegido era Portugal.

Se esperaba que, en el transcurso de este año, se confeccionara el contrato entre Portugal y Colombia para que el 1 de septiembre se diera inicio a la etapa de transición. Se trata de un acuerdo de más de $3,2 billones con un plazo de ejecución de diez años.

Sin embargo, los plazos definidos en el cronograma no se habrían cumplido. Según argumentó Laura Sarabia, quien estuvo en el Palacio de San Carlos desde el pasado 29 de enero hasta este miércoles, en el Gobierno de Portugal hubo demoras para darle la luz verde al acuerdo.

Por lo mismo, Sarabia planteó la posibilidad de que se decretara la urgencia manifiesta con Thomas Greg para que, por lo menos por once meses más, siguiera en el proceso mientras que la Imprenta Nacional ajusta los detalles. No obstante, el presidente Gustavo Petro se mostró reacio ante esta posibilidad. Fue su jefe de gabinete, Alfredo Saade, quien aseguró que la firma no seguiría e insistió en que el contrato estará listo a tiempo y que iniciará la transición para que la Imprenta se encargue de la expedición.

No obstante, según medios de comunicación como La W, en Portugal hay poca información sobre el acuerdo. En entrevista con esa emisora, Tania Pinto, encargada de comunicaciones de Casa de la Moneda, afirmó: “nada se ha movido desde ese despacho, o al menos no existe evidencia física del proceso que se ha surtido”.

Mientras tanto, la Cancillería está en interinidad. Ante la renuncia, el pasado jueves, de Sarabia, el presidente Petro anunció que su canciller encargada será Rosa Villavicencio, actual vicecanciller de Relaciones Exteriores. Será ella la encargada, en las próximas siete semanas, de sacar adelante el proceso, mientras que en las sedes del ministerio aumentan las filas de personas que esperan tramitar su pasaporte antes del 1 de septiembre.

