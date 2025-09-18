Gobierno Petro cierra la puerta a la erradicación forzada de cultivos ilícitos

El ministro del Interior, Armando Benedetti, resaltó los logros de la sustitución de cultivos frente a la erradicación forzosa. Foto: El Espectador - José Vargas

El gobierno nacional mantuvo su postura frente a la política de lucha contra las drogas y a través del ministro del Interior, Armado Benedetti, reafirmó su postura de no volver a la erradicación forzada. El jefe de la cartera política suscribió las recientes palabras del presidente Gustavo Petro, quien cerró la puerta a este proceso, dando prioridad a la sustitución de cultivos.

Consultado nuevamente por el caso de la descertificación, el jefe de cartera política señaló inicialmente que desde la Casa de Nariño se está haciendo un llamado para que Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, “venga a hablar con los que realmente saben de la lucha contra el narcotráfico y que es lo que pasa en Latinoamérica con el narcotráfico y no se deje llevar por algunas opiniones de la derecha que tienen cercanías con el paramilitarismo y los narcos”.

En materia de erradicación, Benedetti explicó que el proceso de sustitución se mantendrá con la frecuencia actual, mientras que como afirmó en la alocución del martes el presidente Petro, “queda erradicada la erradicación de forma forzosa debido a que mata militares, mientras que los Estados Unidos no pone un solo muerto en la lucha contra el narcotráfico”.

De acuerdo al sustento del Ejecutivo “la erradicación forzada mata policías en Colombia. 13 muertos por hacerle caso a la política de Estados Unidos. Es mucho más eficiente la erradicación voluntaria que la erradicación forzada que solo deja sangre y veneno en Colombia”. Las palabras del presidente Petro también dieron respaldo a la política de erradicación manual o sustitución de cultivos de las que resaltó “el campesinado no va a sembrar más hectáreas como sucedió en el gobierno de Duque, o la mafia no se incentiva a sembrar más hectáreas”.

En su pronunciamiento del 17 de septiembre Petro dio eco a los resultados obtenidos a través de su plan de gobierno del que señaló, solamente han incrementado los cultivos ilícitos en un 9 %, a diferencia del pico de 43 % al que llegó la administración de Iván Duque.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, descarta volver a la erradicación forzosa de cultivo ilícitos pese a la descertificación de los Estados Unidos a Colombia.pic.twitter.com/UHevxYEpYU — SP (@Sebas12Perez10) September 18, 2025

Además, en un mensaje directo hacía Donald Trump, Petro aseguró que ha “incautado cuatro veces más que su amigo Uribe, señor Trump. ¿A qué se debe? A que di la orden tajante al ejército, a la Policía, a la Fuerza Área y la Naval colombiana de incautar todo lo que se atraviese sin amenazar a ningún otro país del mundo, ni siquiera al suyo”.

Con estas declaraciones, tanto del jefe de estado como de su ministro del Interior dejan claro que “no habrá más erradicación forzosa”, a pesar de que desde Estados Unidos insisten, con la descertificación, en volver con esta política de lucha contra las drogas.

