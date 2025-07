Presión en varios frentes: Gobierno Petro potencia estrategia para su último año en el poder

Gustavo Petro en el consejo de ministros del 15 de julio. Foto: Ovidio Gonzalez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

De cara a su última legislatura, que comienza este 20 de julio con un nuevo discurso presidencial ante el Congreso, el Gobierno de Gustavo Petro ha dejado claro que insistirá en sus reformas apelando a la presión en distintos frentes: la movilización en las calles y la advertencia de acudir a otras instancias, como la intervención directa de entidades si no se aprueba la reforma a la salud. Esto, sin soltar del todo su narrativa sobre la posibilidad de convocar una asamblea constituyente a través de una “octava papeleta” en las próximas elecciones.

La noche del martes, en una alocución de más de dos horas, el presidente volvió a encender las alarmas sobre la crisis sistema de salud. Basado en cifras de la Contraloría y de la Supersalud, pero también en estimaciones propias sin demostrar sustento técnico, Petro aseguró que las EPS acumulan deudas que superarían los 100 billones de pesos. Y aunque el informe oficial habla de 33 billones, el mandatario insistió en que el sistema, tal como está, es inviable.

Puede leer: ¿Ruptura total con Márquez? Petro le lanza dardos e izquierda no la busca para dialogar

“Se debe aprobar la reforma a la salud o esto se hunde o intervenimos a las EPS que no cumplen, que son todas, menos dos. No hay otra opción. Si no, esto se hunde y los que mueren son los colombianos”, dijo.

La propuesta está actualmente estancada en la Comisión Séptima del Senado, en su tercer debate. Allí se enfrentan dos ponencias: una oficialista, que mantiene el núcleo del texto aprobado en la Cámara; y otra alternativa, apoyada por partidos como el Liberal, el Conservador y el de la U. Las diferencias han impedido avanzar en la discusión. Es la segunda vez que el proyecto queda bloqueado en esa comisión: ya había sido archivado en 2024.

Esa idea de presión no es nueva. Hace unos días, Petro había dicho “si aplicáramos la ley y la Constitución, todo el sistema de salud debería ser intervenido. Y hay que hacerlo si no hay reforma de ley, donde las actuales EPS puedan tener otro papel, ya no asegurador”.

También: Pacto Histórico apoyará a Julián López para ser el nuevo presidente de la Cámara

El libreto recuerda lo ocurrido con la reforma laboral. Tras hundirse en el Congreso, el presidente firmó un decreto que convocaba a una consulta popular —sin el visto bueno del Senado— para respaldar su agenda social. Ese movimiento fue interpretado como una maniobra de presión, que terminó funcionando: el proyecto resucitado fue aprobado en el último día de la legislatura pasada, el 20 de junio.

Todo indica que la misma fórmula se intentará replicar con la reforma a la salud. En la alocución, Petro mencionó que el texto del proyecto contempla la transformación de las EPS en Gestoras de Salud y Vida, y que se habilita al Ministerio de Hacienda para diseñar un mecanismo de crédito que permita saldar parte de sus deudas si deciden adaptarse al nuevo modelo.

En paralelo, el presidente ha reavivado su propuesta de convocar una asamblea nacional constituyente. Esta vez, planteó que en las próximas elecciones los ciudadanos puedan votar una “octava papeleta”. Aunque la vía jurídica de esa iniciativa no está clara, el mensaje político sí lo está: si las reformas no avanzan por la vía legislativa, el Ejecutivo buscará caminos alternativos.

Le puede interesar: Estos son los contratos que le falta adjudicar a Registraduría para las elecciones

La última etapa del gobierno estará marcada también por la movilización social. Petro quiere terminar su mandato en las calles, apoyado por sus bases. Incluso se está definiendo si el próximo 7 de agosto —cuando se cumplen tres años de su posesión— podría conmemorarse en un escenario distinto al tradicional Puente de Boyacá, como en una plaza pública donde pueda estar más cerca de la gente que respalda su proyecto político.

También ha dicho que quiere estar rodeado de un equipo leal a su programa. Durante el consejo de ministros de este martes, Petro anunció que hará “cambios radicales” en su gabinete, al considerar que varios de sus funcionarios han traicionado el mandato popular con el que fue elegido en 2022. “Yo no puedo retener mi último año de gobierno con gente que no sepa el programa de gobierno y que no lo aplique”, dijo. En su intervención, apuntó directamente contra exministros, como Alejandro Gaviria, y aseguró que muchos jefes de cartera “se vendieron al gran capital”.

En su discurso, Petro dejó ver que, para él, la resistencia a su proyecto ya no está solo en el Congreso o en los partidos tradicionales, sino prácticamente en todos los frentes: los medios de comunicación, las altas cortes, e incluso su propio gabinete. Las pullas fueron para todos, incluida la vicepresidenta Francia Márquez.

Además: Van más de 20 citas de la izquierda para intentar cumplir la orden de Petro de unidad

Este miércoles, durante la Conferencia de Emergencia sobre Palestina en Bogotá, aseguró que fue traicionado allí mismo, en el Palacio de San Carlos. “Me traicionaron porque yo dije que no iba una sola tonelada de carbón más a matar bebés palestinos y aquí en esta casa, bajo mi gobierno, funcionarios blancos, descendientes de esclavistas se tomaron la idea cómo volver la frase del presidente inocua”.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.