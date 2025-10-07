Gobierno promueve marcha pro-Palestina y promete seguridad a embajada de EE. UU.

El presidente Petro dijo que hay seguridad garantizada para la embajada de Estados Unidos por marchas en favor de Palestina. Foto: Hugo Andres Sierra

El presidente Gustavo Petro y su ministro del Interior, Armando Benedetti, se refirieron este lunes a la convocatoria a movilizaciones en favor del pueblo palestino de Gaza por el segundo aniversario de la guerra entre Israel y Hamás. Aunque ambos negaron estar detrás de la convocatoria, sí dijeron que la respaldan y que garantizarán el derecho a la protesta y a la seguridad de comercios y de la Embajada de Estados Unidos, donde iniciaría la jornada.

“El gobierno de Colombia protegerá la embajada de los EE. UU. pero permitirá el libre derecho a la expresión y reunión del pueblo colombiano. Le solicito a los manifestantes conservar las reglas de la paz. Mi posición es diferente a la del gobierno de EE. UU., y nos atacan por ello, pero somos firmes ante los principios de nuestra constitución. Paz en el Caribe y Paz en el mundo. Respetar el territorio bajo inmunidad diplomática de la embajada de los EE. UU.”, aseguró el jefe de Estado.

El gobierno de Colombia protegerá la embajada de los EEUU pero permitirá el libre derecho a la expresión y reunión del pueblo colombiano.



Le solicito a los manifestantes conservar las reglas de la paz. Mi posición es diferente a la del gobierno de EEUU, y nos atacan por ello,… — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 6, 2025

En otro de sus mensajes en X, el presidente respondió a la solicitud de la embajada estadounidense de reforzar la seguridad por la jornada de movilizaciones, esto por el antecedente de focos de violencia en manifestaciones de la semana pasada frente a la sede de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI). “Yo no apoyo la violencia y por eso estoy en desacuerdo total con que el gobierno de los EE. UU. apoye el crimen contra la humanidad en Palestina y el asesinato de personas caribeñas en el mar atacadas con misiles”, dijo.

El ministro Benedetti hizo un llamado similar y, en un video grabado desde la Casa de Nariño, reiteró que habrá seguridad para todos los actores y aseguró que el Gobierno respalda las manifestaciones en contra del genocidio de los palestinos en la Franja de Gaza.

“Invito mañana a la marcha pro-Palestina. Debe ser igual que en Europa: multitudinaria, cuantiosa, pero pacífica. Eso es lo más importante de mañana, porque hay mucho enemigo de Palestina, pro-Israel y de oposición que anda diciendo que la marcha la convocó el Gobierno y así no es y así no fue”, explicó el jefe de la cartera política.

Invitamos a que las marchas de mañana en apoyo a Palestina sean multitudinarias, igual de grandes y pacíficas que las de Europa. Mañana NO PUEDE HABER VANDALISMO. El Gobierno GARANTIZARÁ la seguridad de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá @USEmbassyBogota y de las empresas… pic.twitter.com/8RFCyAL0aA — Armando Benedetti (@AABenedetti) October 7, 2025

Según Benedetti, esta es la única administración que se le ha “parado” a Israel y Estados Unidos. Así mismo, dijo que ya habló con el director de la Policía y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, para garantizar la seguridad de la Embajada de Estados Unidos y de empresas de ese país que podrían ser objeto de las protestas. Benedetti aprovechó para lanzar una pulla al gobierno de Donald Trump, pues, según dijo, le quitó a la Casa de Nariño el apoyo en seguridad para prevenir ataques con drones y armamento de última generación.

Así serán las marchas en favor de Palestina en Bogotá

La Secretaría Distrital de Gobierno confirmó que acompañará las jornadas con sus equipos en terreno, con el fin de garantizar el derecho a la protesta pacífica, promover el diálogo ciudadano y preservar la convivencia en el espacio público. Esta es la agenda de la jornada:

10:30 a. m. – Marcha en solidaridad con Palestina en la Universidad Distrital, sede Macarena.

1:00 p. m. – Caravana/Rodada por Palestina en Aeropuerto El Dorado.

1:00 p. m. – Marcha por Palestina en la Universidad Pedagógica Nacional.

4:00 p. m. – Caravana “Por Palestina 2.0″ en la Universidad Nacional de Colombia.

4:30 p. m. – Marcha nacional en solidaridad con Palestina desde la Embajada de Estados Unidos.

