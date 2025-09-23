Gobierno reforzará esquema de seguridad de Chacón tras denuncias de amenazas. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El gobierno del presidente Gustavo Petro ratificó la denuncia que hizo el senador Alejandro Chacón (Partido Liberal) sobre las amenazas que ha recibido en su contra. Como medida inmediata se reforzará su esquema de seguridad.

El senador liberal aseguró que a su celular han llegado mensajes con amenazas a su vida y a la de sus familiares por los señalamientos que ha hecho en el Legislativo. “Le aconsejo que las denuncias se las deje a los abogados a menos de que quiera morirse”, fue uno de los textos que le fue enviado.

Desde el Ministerio del Interior, Armando Benedetti señaló que ya se alertó del caso a la Unidad de Protección Nacional (UNP): “Rechazamos las amenazas en contra del senador Alejandro Chacón. Su caso ya está en manos de la UNP y esta misma semana se reforzará su seguridad desde el Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral, CORMPE”.

El Gobierno les ha reforzado el esquema de seguridad a varias figuras políticas en los últimos meses, y tras el magnicidio del senador del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay, se fortalecieron los de los precandidatos de la oposición. Varios de ellos han indicado sentirse sin las garantías para hacer su ejercicio político.

Tras los hechos de violencia contra Uribe Turbay, el representante de Cambio Radical Julio César Triana alertó que fue víctima de un atentado con armas de fuego en el municipio de La Plata (Huila). El presidente Gustavo Petro, en su momento, informó que se envió un helicóptero para que el congresista pudiera salir de la zona de manera segura.

Los hechos han incrementado las críticas de la oposición a la Casa de Nariño por las medidas de seguridad que se están tomando o no para blindar el certamen electoral de 2026, que ya se ha visto marcado por una fuerte polarización.

Desde la UNP se alertó que si bien se han reforzado los esquemas de varios políticos, el alto número de precandidatos presidenciales (supera los 100) ha desbordado las peticiones de esquemas, anticipando una falta de recursos en medio de una temprana carrera electoral.

“Para cubrir eso necesitamos vehículos, muchos más vehículos. En la UNP convocamos un proceso licitatorio en el que se plantearon vehículos convencionales y vehículos blindados, pero el resultado fue que en un porcentaje muy alto no se presentaron ofertas y por lo tanto se declararon desiertas", indicó el director de la UNP, Augusto Rodríguez.

