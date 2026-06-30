“No entregaremos más información de lo que exige la ley”: Ávila sobre el empalme

Ministro de hacienda y crédito público durante el foro económico de política Monetaria organizado por el gobierno Petro Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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El ministro de Hacienda, Germán Ávila, se refirió al proceso de empalme que se emprenderá entre el saliente gobierno de Gustavo Petro y la delegación designada por el presidente electo, Abelardo de la Espriella. El funcionario resaltó que este no debe ser un “debate político”, sino un procedimiento de “entrega de información”.

Según detalló el ministro, ya existió un primer diálogo con José Manuel Restrepo para que este proceso inicie el próximo formalmente el próximo jueves 2 de junio en la Casa de Nariño. Ahora bien, en medio del proceso, Ávila llamó a la mesura en medio de este procedimiento y puntualizó en que “el gobierno del cambio ha obtenido 12,7 millones de votos de ciudadanos que respaldan este proyecto”.

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En consonancia, dijo que es necesario realizar el proceso en un “ámbito de respeto”, pero puntualizó que el mandato de Petro culmina en 6 de agosto, razón por la que “no habrá un cogobierno”. Pero, además, se refirió a las declaraciones realizadas por integrantes de la delegación del presidente electo que han insistido en la necesidad de un “empalme anticorrupción” que han ligado a una posible auditoría forense que se pagaría del bolsillo del próximo jefe de Estado.

“El empalme se rige por la ley 951 de 2005 y allí se establecen unos procedimientos y unas mecánicas que deben ser entregadas por parte del Gobierno saliente al Gobierno entrante”, dijo el ministro. Acto seguido aseguró que “no entregaremos ni más ni menos información de lo que la ley demanda y exige”.

Sobre la reunión del próximo jueves no hubo mayores detalles. No obstante, Ávila dijo que delinearán con Restrepo el cronograma para este proceso de empalme “y que tendrá, a su vez, una referencia en cada uno de los ministerios en los cuales se realizarán mesas de trabajo para realizar el respectivo empalme”. Ávila dijo entonces que serán los 19 ministros de cada una de las respectivas carteras los que deben responder por la información a entregar al gobierno entrante.

Y fue en este punto en el que hizo énfasis el ministro, que hoy se encuentra con funciones delegatarias ante la visita del presidente Petro al papa León XIV, pues aseguró que “el empalme no es un debate político, no es un debate de modelos económicos y sociales; es una entrega de información que hará el gobierno saliente al gobierno entrante”.

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Desde la administración entrante se ha hecho énfasis en presuntos casos de corrupción durante el gobierno Petro, misma de la que han dicho estar “desbordada” y por lo que piden una auditoría forense. Además, en ese sector han pedido llevar a instancias judiciales los casos que sean detectados, aunque Ávila dijo que el Gobierno Petro no acepta “ningún tipo de coacción o amenazas de investigaciones”. Dijo, además, que de haber “inquietudes” en “existes unos mecanismos de control ante los cuales deberán dirigirse. En este proceso no aceptamos ningún tipo de coacción, de amenaza ni irrespeto con el Gobierno, y fundamentalmente con el presidente de la República”.

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