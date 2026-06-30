Polémica por llamado a “desobediencia civil” de Cepeda: “hay que respetar la democracia”

El vicepresidente electo José Manuel Restrepo, Rodrigo Lara y otros sectores rechazaron llamado de desobediencia civil de Iván Cepeda. Foto: El Espectador

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Las tensiones post electorales se siguen palpando tanto en el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella como en el sector derrotado en las urnas el pasado 21 de junio. Y mientras estos dos espectros políticos alistan su organización, incluyendo la transición en el poder, el ahora líder de la oposición, el senador Iván Cepeda, hizo un llamado a la desobediencia civil, hecho que desató rechazo en las distintas esferas del poder.

El excandidato presidencial aseguró que De la Espriella “no debería posesionarse como presidente de la República” hasta tanto “renuncie a su condición de ciudadano estadounidense, probablemente también a una agencia de seguridad estadounidense”. En su declaración dijo que de posesionarse, sería un acto “ilegal”, por lo que llamó a un acto de desobediencia civil pacífica, algo que ha sido respaldado especialmente por su partido.

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Esa declaración se produjo mientras que tanto el presidente electo como su vicepresidente, José Manuel Restrepo, lideraban el acto de instalación de “empalme anticorrupción” que adelantarán en las próximas semanas, antes de su posesión el 7 de agosto. Ese acto contó con la presencia de varios sectores, incluyendo cercanos a la campaña de De la Espriella, exministros e incluso, el magistrado de la Corte Constitucional, Carlos Camargo.

Las palabras de Cepeda no dejaron de resonar y tuvieron respuesta inmediata del nuevo gobierno. Restrepo dijo que “aquí lo que hay que tener claro es que el presidente electo se llama Abelardo de la Espriella y fue reconocido por las distintas personas en nuestro país y hay que respetar la democracia”.

¿En qué consiste la desobediencia civil según la Constitución?

Esta figura de desobediencia civil no se encuentra contemplada en la Constitución Política. Sin embargo, desde la Corte Constitucional sí existen pronunciamientos al respecto resaltando en su existencia, siendo derivada, entre otros, del derecho a la libertad de expresión.

Por ejemplo, en la sentencia T-571 del 2008 señala que “Esto, en el sentido de que el derecho de resistencia no comporta una justificación para el incumplimiento de las normas, sino una forma excepcional de protesta que presupone la aceptación de los principios estructurales de la organización política y jurídica, y no pretende subvertirlos sino lograr que se implemente de manera adecuada. A partir de lo anterior, la doctrina ha creado la categoría de desobediente civil (en ejercicio de la desobediencia civil), para los ciudadanos que incurren el supuesto anterior”.

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