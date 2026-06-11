Gobierno unifica su respuesta frente a intento de una congresista de suspender al Presidente

La representante del Pacto Histórico, Gloria Arizabaleta, propuso suspender al presidente Petro por presunta participación en política. Foto: Archivo Particular

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En medio de la polémica por la petición de la presidente de la Comisión de Acusación, Gloria Arizabaleta, de suspender al presidente Gustavo Petro por presunta participación en política, el Gobierno empieza a unificar su relato para presentar pruebas contra la congresista, que fue suspendida el día de hoy.

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Tras la rueda de prensa realizada por el jefe de Estado en Nueva York, donde señaló que Arizabaleta habría realizado una serie de peticiones a sus ministros que considera como “extorsiones”, y le solicitó a los jefes de cartera que declararan ante la Corte Suprema de Justicia.

Bajo esta petición, el mandatario regresó al país en la madrugada de este jueves para realizar un encuentro con los ministros en la Casa de Nariño esta tarde, con el fin de unificar el relato sobre las peticiones de la congresista y articular las pruebas que tendrían algunos jefes de cartera; así lo confirmó el ministro del Interior, Armando Benedetti. A su vez, en el relato se podría incluir documentación que probaría un intento de extorsión del jefe de Estado.

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“Creo que posiblemente estemos hablando de una extorsión; ya no está en su derecho de representación, sino como criminal. Ella ha pedido cosas que yo no he querido dar, a pesar de que hacen parte del partido que fundé, pero que tienen que ver con quién está en un partido rival hoy ante su asesor Ibáñez”, agregó el mandatario desde Nueva York.

Luego de conocerse la orden del presidente, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, le aconsejó a la representante Arizabaleta “que sea más PREVISORA antes de incurrir en prevaricato”, como un guiño a que la compañía de seguros estatal sería una entidad en donde la congresista habría realizado peticiones.

Mientras esto ocurría, la Procuraduría suspendió a la presidente de la comisión de acusación por haber presunto prevaricato, al haber expedido el auto que pedía la suspensión inmediata del presidente Petro sin el debido proceso y sin tener en cuenta que, al contar con fuero especial, en su calidad de primer mandatario, cualquier tipo de sanción debe pasar previamente por el juicio político que ordena la votación de la Cámara y el Senado.

Lo que encontró el Ministerio Público en una investigación preliminar es que la representante habría podido cometer una falta gravísima, porque no tenía las facultades para suspender a un jefe de Estado. Aun así, firmó un auto en el que ordenó la suspensión de Petro del máximo cargo del Estado. Por eso, la Procuraduría la suspendió mientras avanza la investigación disciplinaria en su contra.

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