Se viene otro choque entre el Gobierno y los empresarios por el Congreso de la ANDI

El presidente Gustavo Petro no figura en la lista de invitados al 10° Congreso Empresarial Colombiano, organizado por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y que se llevará a cabo la próxima semana en Cartagena. La ausencia del mandatario en la agenda del principal evento del gremio empresarial ha generado reacciones en el Gobierno y en sectores políticos afines.

Alfredo Saade, jefe de despacho de la Presidencia, cuestionó la decisión de los organizadores y pidió una postura unificada dentro del Ejecutivo: “Ningún miembro del Gobierno nacional debe asistir al Congreso de la ANDI. Si no invitan a la cabeza, nadie debe asistir. Así de sencillo”, escribió en sus redes sociales.

En la misma línea, la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, explicó que, aunque ha recibido invitaciones en los últimos dos años, no ha asistido ni piensa hacerlo. Argumentó que el formato del evento deja a los invitados sin espacios para intervenir y se limita a que “reciban cátedra” y atiendan empresarios “como si la SIC fuera un consultorio jurídico”.

Agregó que el hecho de que Petro no esté en la agenda debería llevar a los empresarios a preguntarse por qué el jefe de Estado optó por no asistir desde 2023: “Se trata de un escenario cuyo organizador se ha caracterizado por su hostilidad hacia el gobierno. ¿Cuál sería el objeto de acudir a una encerrona de estas?”.

El exalcalde de Medellín y precandidato presidencial Daniel Quintero también denunció su exclusión del Congreso y del debate presidencial que se realizará en el marco del evento. “En un hecho insólito, la ANDI decidió no invitar ni al presidente de la República ni a mí, a pesar de que voy cuarto en las encuestas y la invitación era para los 15 primeros. ¿Por qué nos sacan? ¿Por qué no nos arrodillamos a las roscas corruptas de este país?”, cuestionó, añadiendo que sus posturas frente a la reforma laboral habrían influido en la decisión.

El Congreso Empresarial Colombiano reunirá a empresarios, dirigentes gremiales y expertos económicos entre el 13 y el 15 de agosto en Cartagena, en un espacio que históricamente ha contado con la presencia del jefe de Estado. Sin embargo, la ANDI no se ha pronunciado al respecto.

