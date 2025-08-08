Partido de Caicedo propone terna para Gobernación de Magdalena pero Gobierno tiene dudas sobre paso a seguir

Carlos Caicedo y Gustavo Petro. Foto: Archivo Particular

La designación del gobernador encargado del Magdalena sigue en el limbo. Mientras el ministro del Interior, Armando Benedetti, asegura que el Gobierno aún no sabe si debe aceptar una terna de Fuerza Ciudadana o nombrar directamente a un funcionario, el líder de ese movimiento, Carlos Caicedo, ya envió su propuesta al presidente Gustavo Petro.

En una carta dirigida al jefe de Estado, Caicedo postuló a Ingris Mirelda Padilla, Denis Rangel Lozano y Jenny Marcela Camacho Neuto como opciones para el encargo. Argumentó que, aunque Fuerza Ciudadana perdió su personería jurídica en febrero de 2025, la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional les reconoce el derecho a presentar ternas incluso sin personería, para garantizar el voto programático.

En la misiva, Caicedo defendió la gestión de su movimiento y denunció una “sistemática persecución” política y judicial contra su proyecto: “Esta apuesta ha enfrentado una sistemática persecución por parte de sectores de la derecha y la extrema derecha, tanto del Magdalena como del país”.

La incertidumbre surge tras la decisión de la Sección Quinta del Consejo de Estado que, el 8 de mayo, determinó que Rafael Martínez incurrió en doble militancia al respaldar públicamente a candidatas del Partido de la U pese a pertenecer a Fuerza Ciudadana. El fallo quedó en firme el 30 de julio, dejando sin gobernador al departamento. Desde entonces, Ingris Padilla, secretaria del Interior, ejerce como mandataria temporal.

“Todavía no hay decisión, estamos esperando a que el Consejo de Estado nos defina porque, como ellos perdieron la personería jurídica, no se sabe si hay que pedirle una terna o no o hay que nombrar un funcionario del Gobierno”, dijo Benedetti esta semana.

Carta de Carlos Caicedo a Gustavo Petro:

