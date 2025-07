Cancillería y Thomas Greg adelantan reuniones para definir transición en expedición de pasaportes

Pasaportes - Oficina en el centro de Bogotá Foto: Mauricio Alvarado / El... - Mauricio Alvarado

La Cancillería y la empresa Thomas Greg and Sons adelantan reuniones para definir los términos del contrato que permitirá extender por siete meses más la elaboración de pasaportes por parte de la firma, mientras se concreta la transición hacia un nuevo modelo público en alianza con la Casa de la Moneda de Portugal, como pudo confirmar El Espectador.

Según explicó el jefe de despacho de Presidencia, Alfredo Saade, ese periodo irá, por lo menos, hasta el 1 de abril de 2026, cuando está previsto que comience a operar el convenio suscrito esta semana entre el gobierno portugués, la Imprenta Nacional y el Fondo Rotatorio de la Cancillería. Según Saade, el esquema le garantizará al país “la soberanía sobre los datos de los colombianos”.

“Las transiciones son necesarias. Acuérdese que la libreta actual tiene una responsabilidad de una empresa que camina y fabrica en estos momentos y es necesario mantenerla porque vamos a la transición”, dijo Saade.

Aunque durante la gestión de la excanciller Laura Sarabia se había planteado una extensión del contrato por 11 meses bajo figura de urgencia manifiesta, el presidente Gustavo Petro se opuso a esa decisión. Esa diferencia llevó a la salida de Sarabia del Ministerio de Relaciones Exteriores y, posteriormente, se optó por un periodo más corto, de aproximadamente 180 días, que es el que ahora está en discusión.

Sin embargo, Saade evitó hablar de prórroga o urgencia manifiesta. Según dijo, se trata de “un contrato nuevo, con unas cláusulas nuevas que permite saber ya que la transición termina, tiene fecha de vencimiento, cosa que no había antes”.

En sus declaraciones, el funcionario también cuestionó la gestión de Sarabia al frente de la Cancillería, a la que acusó de no haber preparado la hoja de ruta necesaria para el nuevo modelo: “Esa Cancillería de esa época no lo hizo nunca, porque le puedo asegurar que no tenían la intención de firmar con Portugal como lo hicimos nosotros, sino que la única intención era continuar con un proceso sin hacer la transición”.

Saade aseguró que el presidente Petro ha estado al tanto del proceso y que el costo del pasaporte no aumentará para los ciudadanos. Además, anunció que habrá un rediseño del documento, que incluirá mariposas como elemento distintivo.

