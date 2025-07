“Hay que superar la idea de que la oposición es una batalla de ‘knockouts’”: Paloma Valencia

Candidata Presidencial - Entrevista Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

¿Cómo se define políticamente?

Yo soy una mujer que cree en las soluciones concretas para los problemas reales.

¿Pero en qué lugar del espectro político se ubica?

Creo en la seguridad, en la política social, en el Estado pequeño, austero y en la democracia. Sin etiquetas.

¿Cómo recibe el fallo en contra del expresidente Álvaro Uribe?

El proceso contra el presidente Uribe es una venganza. Lo he seguido desde el principio. Llegó gente a contarnos que el senador Cepeda visitaba cárceles y ofrecía beneficios para que declararan contra Uribe y su hermano Santiago. El presidente hizo lo que haría cualquier ciudadano: denunciar. Cuando llegaron personas a contar que habían declarado en su contra y que era mentira, mandó un abogado a verificar y remitirlo a la Corte Suprema. No entiendo cómo eso se vuelve un proceso contra él. El senador consentido de Petro es la supuesta víctima de este proceso que en realidad es una forma de perseguir al hombre que derrotó al socialismo del siglo XXI. Esto no es contra Uribe, es contra su legado.

¿Cuál es su propuesta principal para llegar a la Casa de Nariño?

Podemos sacar a este país adelante y tenemos que darle oportunidades a los colombianos. Creo en una gran revolución educativa que ponga a nuestros jóvenes a tono con la inteligencia artificial y la automatización. También en el trabajo por los informales, para que tengan acceso al crédito, superen los pequeños negocios de subsistencia y muchos crezcan como empresas sostenibles. Y creo en el trabajo con las madres cabeza de hogar, que son un tercio de los hogares colombianos y donde empieza y se reproduce la pobreza y la exclusión.

¿Qué propone para los trabajadores informales?

Vengo trabajando mucho este tema, que tiene que ver también con las mujeres. Medio país está por fuera de las discusiones sobre salario mínimo, inflación o acceso al crédito, porque están en la informalidad y ganan menos de un salario mínimo. Tenemos un Estado que pone trabas y no deja sacar adelante los negocios. Por eso impulsé la ley de la escalera de la formalidad: INVIMA gratuito, cámaras de comercio gratuitas, menos trámites, rebaja de impuestos. Pero hay que ir más allá, con un régimen simple de tributación que incluya todos los impuestos, con reglas estables para que la gente no le tema a formalizarse. Solo así podremos hacer política pública para ese sector, crear tejido social y empresarial, y garantizarles el derecho a participar en la economía.

¿Cómo evalúa las garantías de seguridad para precandidatos más de un mes después del atentado contra Miguel?

El gobierno ha fallado en las garantías para la oposición. El atentado a Miguel lo demuestra: presentó 23 solicitudes para reforzar su esquema de seguridad y nunca fueron atendidas. La seguridad no puede ser un capricho del presidente. Cuando Iván Duque ganó, quería nombrar como directora de la UNP a Claudia Ordóñez, una funcionaria con experiencia, pero desde el petrismo la objetaron por haber hecho críticas en redes sociales. Dijeron que no era neutral con la oposición. Hoy, en cambio, tenemos a un exguerrillero dirigiendo la entidad, que no solo ha hecho trinos, sino que representa una postura ideológica que genera desconfianza en muchos de nosotros. La oposición no se siente tranquila ni con la UNP ni con su director. Además, el presidente ataca constantemente a los líderes de oposición. En mi caso, publicó un tuit diciendo que no entendía que existiera gente como yo. Eso implica que preferiría que no existiera, y eso es gravísimo viniendo de un presidente. Tiene que hacer un alto en el camino, que no ha hecho y que tal vez no hará, pero me parece que ahí muestra que él no tiene mucho tenor democrático.

¿Qué aspectos del actual gobierno mantendría?

En temas laborales hay que mirar. Estoy convencida de que esa reforma va a generar pérdida de empleo, pero esto no es de estar convencidos: tiene que haber mediciones claras. Si se demuestra que hubo pérdida de empleo y los colombianos perdieron oportunidades, le pediría a la izquierda que recapacite. Y si nos equivocamos nosotros, estoy lista para corregir y reconocer que sí funcionó.

¿Qué decisiones del gobierno Petro revertiría?

La decisión de no tener ni petróleo ni gas nacionales. Eso le va a costar a Colombia apagones, y hoy pagamos 37% más en las facturas por no tener nuestro gas. Y hay que modificar las consultas previas. La discusión no debe ser si se hace o no un proyecto con derecho a veto, sino cómo se beneficia la comunidad con ese proyecto. Cómo logran participar en las utilidades y cómo hacemos que los proyectos sean queridos por quienes viven en esas regiones.

¿Qué haría en los primeros 100 días si llega a la Presidencia?

Lo primero es generar crecimiento económico: reactivar exploraciones mineroenergéticas y avanzar en proyectos energéticos. Creo que Colombia debe apostarle a convertirse en potencia energética. Podemos producir amoníacos para combustibles marítimos y atraer industria tecnológica. También impulsar energías eólica, solar e hidroeléctrica, para ofrecer energía limpia a empresas tecnológicas que quieran instalarse aquí. En educación, con inteligencia artificial y conectividad satelital, podemos tener programas innovadores que transformen vidas. No creo en la educación ideologizada ni mediocre, sino de calidad, con profesores acompañando el proceso.

Desde el primer día, trabajaremos con cámaras de comercio y cajas de compensación para identificar a todos los informales: vendedores ambulantes, pequeños negocios, y construir políticas públicas con acceso a crédito, economías de escala y cooperativas. Al mismo tiempo, devolver la certeza de que hay un gobierno comprometido con la seguridad. Vamos a refinanciar y fortalecer la fuerza pública, recuperar el territorio, usar inteligencia, incluso en criptomonedas, para quitarle los recursos a los ilegales. Formalizaremos mineros artesanales y habrá un programa obligatorio de sustitución de cultivos con alternativas productivas sostenibles.

¿Cómo evalúa a la oposición en estos tres años en el Legislativo?

Esta ha sido una oposición con amor por Colombia, con la idea de que Colombia termine de superar la idea de que la oposición es una batalla de knockouts. La discrepancia política no nos debe hacer enemigos. Podemos estar en desacuerdo, pero remar en la misma dirección para que el país esté mejor. A diferencia de la oposición que lideró Petro contra Duque, que incluso buscaba tumbarlo, nosotros hemos hecho una oposición respetuosa, seria y constante. No hemos llamado a la violencia ni a golpes de Estado. Hemos defendido valores democráticos.

Esta entrevista hace parte de #PrecandidatosEnBreve una serie de conversaciones cortas en video con quienes aspiran a llegar a la Casa de Nariño en 2026. A todos les hacemos las mismas preguntas sobre sus prioridades si llegan al poder y, además, incluimos algunas sobre temas coyunturales para conocer su visión frente a la actualidad del país.

