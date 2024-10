“La unidad entre los colombianos está bastante maltrecha”: Gregorio Eljach

Gregorio Eljach, procurador General electo, ganó el cargo con 95 votos a su favor en la plenaria del Senado. Foto: Óscar Pérez

Quien ofició durante los últimos 12 años como secretario General del Senado, cargo que asumió tras haber estado otros 17 en una dignidad similar en la Comisión de Ordenamiento Territorial, se ungió este miércoles como el próximo procurador General. Se trata de Gregorio Eljach, quien logró que 95 senadores –de 105 que hay (existen tres sillas vacías)– apoyaran su aspiración para reemplazar en el cargo a Margarita Cabello, de extracción conservadora y ligada al clan Char de Barranquilla.

Si bien buscó primero ser nominado por la Corte Suprema de Justicia, en ese alto tribunal no logró ningún apoyo. Luego, en un acto de pragmatismo político para evitar que un pupilo de Germán Vargas (Cambio Radical) llegara a ese cargo –Germán Varón y Luis Felipe Henao eran los otros aspirantes–, el presidente Gustavo Petro lo eligió como su ficha en esta puja.

Eljach, pese a ese contexto, le aseguró a El Espectador que su independencia en el cargo está garantizada y que no tendrá inclinación a favor de ningún sector, pues advirtió que no llega con deudas burocráticas o políticas. Sobre los temas de fondo de la Procuraduría dijo que se pronunciará luego de posesionarse en enero próximo.

Procurador electo, a usted lo ternó la Casa de Nariño y tiene un trabajo de más de 20 años continuos en el Congreso que lo terminó eligiendo. ¿Cómo garantiza la independencia?

Cumpliendo con mi deber. La Procuraduría es un organismo de control, es autónomo e independiente de la Rama Judicial, de la Rama Ejecutiva y también del Congreso de la República. Luego, no hay ninguna posibilidad de que se altere ese orden, que es natural a un arreglo democrático republicano como el que tenemos nosotros en Colombia.

Sus críticos dicen que, en todo caso, usted está en deuda con el Gobierno que lo ternó y con el Congreso que lo eligió. ¿Qué les responde?

Aquí en el Congreso me pude formar profesionalmente, estudié mis maestrías, mis especializaciones, aquí escribí todos mis libros, desde aquí hice docencia y eso sí se los agradezco infinitamente. Pero se lo agradezco es a la institución, no a nadie en particular.

¿No tiene deudas con estos sectores ahora que en enero próximo asuma el cargo?

Yo tengo una deuda con la Constitución y con la ley. Nada más.

La procuradora Margarita Cabello y el presidente Gustavo Petro tienen duros enfrentamientos, y uno es por la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que indicó que alguien elegido popularmente no puede perder su cargo por un ente disciplinario o administrativo. ¿Tiene alguna postura?

Debo ser prudente y respetuoso del periodo que todavía está vigente de la señora procuradora Margarita Cabello y, por lo tanto, debo abstenerme de intervenir en algo que ella está ejerciendo con toda libertad y con toda su competencia. Me queda mal ponerme a opinar del tema hasta tanto yo no me posesione formalmente en el cargo.

El presidente Petro dijo que buscaba que el siguiente procurador despolitizara al Ministerio Público y que no persiguiera a la oposición, sea cual sea. ¿Qué opinión tiene?

Yo entendí el mensaje en el sentido de no hacer militancia política en un órgano de control estatal. Y yo soy político, pero todos somos políticos, todos votamos por nuestros candidatos. Pero eso no puede ser un impedimento para un ejercicio pulcro, eficiente, oportuno y ajustado a los mandatos constitucionales.

¿Cómo ve el estado actual de la democracia colombiana?

Se deben buscar consensos, armonía, para ver si construimos lo mejor posible y le damos un nuevo aire a la unidad. La unidad entre los colombianos está bastante maltrecha. Hay que estabilizar la democracia. Colombia está en la tarea de recuperar su ritmo democrático, que ha sido ejemplo en Latinoamérica durante al menos 200 años.

¿También me van a quitar mi derecho constitucional a ternar candidato a procurador de todas las personas que se inscribieron ante las cortes y mi despacho, como dice mi carta al presidente del senado?



¿O se trata de un vargasllerismo que sufre de viudez del poder?



Por favor no… https://t.co/AlGuYMyqcE — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 20, 2024

