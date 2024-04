“Zuluaga ejercerá su función hasta el momento en que el Congreso elija”: Eljach

El secretario del Senado, Gregorio Eljach, y Carlos Mario Zuluaga, quien ocupa el puesto de contralor. Foto: Contraloría

Gregorio Eljach, secretario general del Senado, habló en la W Radio sobre lo que pasará con el proceso de elección de un nuevo contralor en el Congreso. Enfatizó en que Carlos Mario Zuluaga, el contralor encargado, seguirá en ese cargo hasta que el Legislativo elija y que este proceso solo iniciará cuando la Corte Constitucional lo notifique formalmente.

Sus declaraciones llegaron después de que el Consejo de Estado dejara en firme la elección de Carlos Mario Zuluaga como contralor de la República encargado, al haber sido el vicecontralor cuando el mismo tribunal anuló la elección de Carlos Hernán Rodríguez en mayo del 2023. De acuerdo con el órgano, y como también mencionó Eljach, este se mantendrá en el puesto mientras el Congreso provea el reemplazo oficial.

“Es claro que, ante la ausencia del contralor general de la República y mientras el Congreso de la República provee en forma definitiva la vacante, el vicecontralor debe asumir las funciones de ese cargo en virtud de lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 38 del Decreto Ley 267 del 2000″, anunció el Consejo de Estado en ese momento.

Este miércoles, la Corte Constitucional confirmó la salida de Rodríguez después de estudiar una tutela presentada por este por la decisión del Consejo de Estado que, según él, había violado varios de sus derechos fundamentales. Así, el alto tribunal pidió que se volviera a convocar elecciones para contralor en la mayor brevedad posible.

El Legislativo es el que asume este proceso y lo hará con base en la lista de 20 candidatos que fueron seleccionados por la Universidad Industrial de Santander, que luego pasará a 10 candidatos (cinco hombres y cinco mujeres) para ser presentada frente al Congreso. En esa lista, llamada como “definitiva” por el secretario, aparecen nombres que ahora ocupan otros cargos, pero Eljach remarcó que “la disponibilidad depende de un acto voluntario, la obligación que tenemos es de convocarlos”.

“Si Carlos Hernán Rodríguez quiere, se puede volver a presentar”, afirmó el secretario sobre el contralor cuya elección fue anulada.

La lista está conformada, además de Rodríguez, por las siguientes personas: Luis Hernando Barreto, Luis Fernando Bueno, Julio César Cárdenas, Andrés Castro, Mónica Elsy Certaín, Humberto García, Karol Dahiana González, Elsa Yazmín González, Hernán Gonzalo Jiménez, Sebastián Montoya, Carlos Fernando Pérez, Luis Carlos Pineda, María Fernanda Rangel, Víctor Andrés Salcedo Fuentes, Diana Carolina Torres, Duván Darío Uribe, Juan Carlos Gualdrón, Aníbal José Quiroz y Luis Alberto Rodríguez.

En total se identificaron cuatro errores cometidos en la elección de Rodríguez como contralor en el Senado. El primero, que la lista de aspirantes no cumplía con los estándares de equidad de género y tampoco correspondía a aquellos que habían recibido los puntajes más altos en la prueba de conocimientos y hojas de vida. El segundo, un cambio en los parámetros de evaluación de los participantes que afectó la objetividad y legalidad el proceso. El tercero, que no se cumplió con los tiempos que exige la ley. El cuarto, que la votación de contralor ocurrió en sesiones extraordinarias en las que no estaba prevista.

El proceso iniciará cuando el Congreso sea notificado formalmente por la Corte Constitucional, que hasta el momento solo ha sacado un comunicado.

