Grupo de Puebla se pronuncia por caída de personerías de partidos en Colombia

El Grupo de Puebla, a través del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD), rechazó la caída de personerías de partidos políticos en Colombia. La organización internacional de corte de izquierda aseguró que habría decisiones judiciales en contra de varias colectividades a las elecciones de 2026, particularmente, luego de que el Consejo de Estado le quitara la personería jurídica a Poder Popular del expresidente Ernesto Samper (quien hace parte del CLAJUD).

“Mientras el Consejo de Estado se atribuye la potestad de calificar las circunstancias políticas para aprobar o negar la personería de los partidos y movimientos nacidos luego del Acuerdo de Paz de La Habana que abrió la participación democrática, la Corte Constitucional defiende el derecho inviolable de los ciudadanos de elegir y ser elegidos”, indicó la organización en un comunicado.

Según el CLAJUD, “sin mediar prueba alguna, negando todas las solicitadas por los abogados de Samper, el propio presidente del Consejo de Estado, actuando como ponente, impulsó una sentencia negativa que coincide con la impuesta a seis organizaciones progresistas”.

El Grupo de Puebla aseguró que “se está fraguando en Colombia un lawfare electoral, como ha sucedido en Ecuador, Bolivia, Argentina: en tiempo de elecciones se proscriben candidatos/as y partidos políticos, restringiendo la representatividad, y, por lo tanto, la calidad y el alcance de nuestras democracia”.

La carta fue suscrita por 15 juristas que hacen parte del Consejo. Entre ellos está el abogado español Enrique Santiago, quien fue asesor jurídico de las Farc durante la negociación en La Habana. También están Baltasar Garzón, Carol Proner, Gerardo Pisarello, Juárez Tavares, Emilio Camacho, Eli Gómez Alcorta, entre otros.

