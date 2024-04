“En horas de oficina jamás tuiteo”: Bolívar defendió sus opiniones sobre la oposición

El exsenador y excandidato a la Alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar, fue designado por el presidente Gustavo Petro como director del Departamento de Prosperidad Social. Foto: DPS

El ahora director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), el exsenador Gustavo Bolívar, aseguró que su condición de funcionario público no le impide seguir opinando de la coyuntura nacional y de lo que considera debe ser una defensa directa de la administración del presidente Gustavo Petro.

Y lo hizo justo a través de sus redes, en donde le han pedido que mesure sus pronunciamientos ahora que hace parte del Ejecutivo y que sus tareas deben estar enfocadas en un beneficio generalizado y no solo enfocado en quienes considera son sus copartidarios políticos.

Pero Bolívar, fiel a su línea discursiva, aseguró que el cargo no le impide opinar y que lo seguirá haciendo, según él, en sus tiempos libres.

“Qué ingenuos. Ya me están montando la matriz de que al ser miembro del Estado no puedo tuitear. Ya quisieran que el presidente Petro se quedara sin escudero. Para conocimiento de todos tuiteó los fines de semana y entre semana antes de 8 am, a mediodía, hora de almuerzo y después de 6 pm. Mi tiempo libre es mío”, precisó Bolívar.

Y agregó: “En horas de oficina jamás tuiteo. Y pueden preguntar si he dejado de ir un solo día. Sigan intentando porque a mí me callan cuando deje de respirar definitivamente. Y este Gobierno, el mejor de la historia, lo defenderé con el alma, hasta el último segundo”.

Bolívar ha mantenido una línea crítica contra personas que son opositoras a Petro, como la exalcaldesa de Bogotá Claudia López –quien en todo caso sí lo apoyó en campaña–, o, entre otros, el senador del Centro Democrático Miguel Uribe.

Qué ingenuos. Ya me están montando la matriz de que al ser miembro del Estado no puedo tuitear. Ya quisieran que el Pte Petro se quedara sin escudero.



Para conocimiento de todos tuiteó los fines de semana y entre semana antes de 8 am, a medio día, hora de almuerzo y después de… — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) April 1, 2024

