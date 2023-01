Gustavo Bolívar tendría pruebas de acoso sexual y trata de mujeres en el Congreso

Bolívar dijo que “las denunciantes no dan la cara por miedo al escarnio público y a perder sus parejas”. Foto: Mauricio Alvarado

En varias ocasiones se ha hablado de acoso y abuso sexual en el Congreso de la República, sin embargo, varias mujeres deciden no denunciar por diversas razones, validas en todo caso. Igualmente, de acuerdo con la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer (CLEM) hay dificultades con el protocolo para denunciar, especialmente para mujeres que no son congresistas; según dicen, trabajan en ello.

Pese a eso, el exsenador Gustavo Bolívar, quien renunció a su curul el pasado 31 de diciembre (2022) hizo unas graves declaraciones sobre violencia sexual. Según lo cuenta, a su oficina han llegado mujeres, entre las que hay trabajadoras de unidades de trabajo legislativo (UTL) y otras áreas, que le han contado sus testimonios de acoso y abuso sexual.

“Para poderlas esclavizar sexualmente, les hacían contratos de dos o tres meses. Es más fácil para que vuelvan a estar con ellos que si los contratos se los hacen por un año. Las mantienen así, con contraticos chiquitos. Esa fue la denuncia que me hicieron ellas”, dijo Bolívar en una entrevista a la revista Semana.

Frente a esas declaraciones, varias personas en redes sociales lo han cuestionado por no haber hecho las denuncias antes; otros han ido más lejos y le dijeron que al no denunciar lo ocurrido habría incurrido en “conducta de omisión”.

La exrepresentante a la Cámara, Angela María Robledo lo invitó a denunciar: “Las leyes que buscan proteger a las mujeres de violencia sexual, conminan a quienes tienen conocimiento de violaciones de sus derechos, a presentar estas denuncias ante la Fiscalía. Invito a Gustavo Bolívar a que proceda de acuerdo a la ley y ponga las denuncias. Esto no se puede quedar en un titular y ya”.

Por otro lado, Catalina Escobar Restrepo, creadora de la Fundación Juan Felipe Gómez Escobar, entidad que trabaja para erradicar la mortalidad infantil y que apoya a madres adolescentes, dijo que “no vale sólo decir estas graves acusaciones. Sirve denunciar y con nombres propios semejante atropello, porque se hace cómplice. Es gravísimo que sea en el Senado, como grave en cualquier institución”.

Igualmente lo hizo el periodista Félix de Bedout, quien señaló que eso no se puede quedar así “como una anécdota más. ¿Ya abrió investigación la Fiscalía? Cuando se amplía la denuncia frente a las autoridades”, le preguntó.

Frente a esos cuestionamientos, Bolívar dijo que “las denunciantes no dan la cara por miedo al escarnio público y a perder sus parejas”. También asegura que “los agresores saben que tenemos sus nombres” y que “están asustados (...) No denunciamos ante la justicia porque si ellas no sirven de testigos, los agresores contradenuncian por calumnia”, argumenta.

Por otro lado, señaló que su secretaria puede dar fe de la veracidad de las denuncias y que personas de su UTL conocieron los casos. Se refirió a eso luego de que congresistas, como el representante Hernán Cadavid (Centro Democrático), le dijeran que “no generalice” y que “diga nombres, denuncie y no nos haga daño a todos”.

