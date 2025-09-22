Bolívar y Corcho buscan salvar la consulta interna y presentan tutela contra CNE

Gustavo Bolívar y Carolina Corcho, precandidatos del Pacto Histórico. Foto: Archivo

Los precandidatos presidenciales del Pacto Histórico Gustavo Bolívar y Carolina Corcho radicaron una tutela en contra del Consejo Nacional Electoral (CNE), entidad a la que señalan de estar vulnerando los derechos políticos de la colectividad para participar en la consulta interna del próximo 26 de octubre.

De acuerdo con los aspirantes, los magistrados del CNE estarían condicionando la existencia del Pacto Histórico luego de que se le otorgara la aprobación para ser partido único, pero se excluyera a Progresistas y a la Colombia Humana, la colectividad política del presidente Gustavo Petro y que les dio aval a Bolívar, Quintero, Gloria Flórez y Susana Muhamad.

“La tutela, radicada esta mañana con carácter de urgencia dado que el próximo viernes 26 de septiembre vence el plazo para la inscripción de candidaturas, busca un pronunciamiento por parte del Tribunal Superior de Cundinamarca amparando los derechos a la participación política, al debido proceso y a la igualdad, de cara a los condicionamientos hechos por el CNE”, indicaron.

EL CNE Y EL PACTO HISTÓRICO



Lo que está en juego es la democracia misma. Hoy a las 4 p.m. En directo por todas nuestras redes sociales, explicaremos las pretensiones de la tutela que interpusimos ante el Tribunal Superior de Cundinamarca el día de hoy, contra la decisión del… pic.twitter.com/I0HdbY6hbm — Carolina Corcho (@carolinacorcho) September 22, 2025

De igual manera, Bolívar y Corcho sostuvieron en la tutela que el reconocimiento condicionado sería “ilegal” y que no solo pondría en riesgo el proceso de consulta, sino también la “legitimidad y operatividad política del movimiento”.

En efecto, solo hasta este viernes hay plazo para que el Pacto Histórico le indique a la Registraduría Nacional quiénes son sus precandidatos presidenciales y sus aspirantes al Congreso. Igualmente, debe señalar si finalmente hará una consulta interpartidista o una partidista.

“Se espera que el Tribunal Superior de Cundinamarca decida sobre la medida provisional solicitada que obligue al CNE a otorgar libremente la personería jurídica del Pacto Histórico, para garantizar su participación en el calendario electoral”, indicaron en el comunicado.

En la ponencia que fue aprobada por unanimidad en el CNE se expuso que la Colombia Humana no podía fusionarse con el Pacto por supuestas irregularidades en la asamblea que se celebró para preguntarles a sus militantes si este era el camino que deseaban. De acuerdo con el magistrado Altus Baquero (Partido Liberal) el partido no tuvo el quórum requerido para aprobar la fusión.

