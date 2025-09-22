No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Bolívar y Corcho buscan salvar la consulta interna y presentan tutela contra CNE

Los precandidatos presentaron un recurso ante el Tribunal Superior de Cundinamarca. Piden que se les amparen los derechos a la participación política, al debido proceso y a la igualdad.

Redacción Política
22 de septiembre de 2025 - 08:00 p. m.
Gustavo Bolívar y Carolina Corcho, precandidatos del Pacto Histórico.
Gustavo Bolívar y Carolina Corcho, precandidatos del Pacto Histórico.
Foto: Archivo
Los precandidatos presidenciales del Pacto Histórico Gustavo Bolívar y Carolina Corcho radicaron una tutela en contra del Consejo Nacional Electoral (CNE), entidad a la que señalan de estar vulnerando los derechos políticos de la colectividad para participar en la consulta interna del próximo 26 de octubre.

Lea: Futuro de Colombia Humana, Congreso y presidenciales: temas claves de cita Pacto-Petro.

De acuerdo con los aspirantes, los magistrados del CNE estarían condicionando la existencia del Pacto Histórico luego de que se le otorgara la aprobación para ser partido único, pero se excluyera a Progresistas y a la Colombia Humana, la colectividad política del presidente Gustavo Petro y que les dio aval a Bolívar, Quintero, Gloria Flórez y Susana Muhamad.

“La tutela, radicada esta mañana con carácter de urgencia dado que el próximo viernes 26 de septiembre vence el plazo para la inscripción de candidaturas, busca un pronunciamiento por parte del Tribunal Superior de Cundinamarca amparando los derechos a la participación política, al debido proceso y a la igualdad, de cara a los condicionamientos hechos por el CNE”, indicaron.

De igual manera, Bolívar y Corcho sostuvieron en la tutela que el reconocimiento condicionado sería “ilegal” y que no solo pondría en riesgo el proceso de consulta, sino también la “legitimidad y operatividad política del movimiento”.

En efecto, solo hasta este viernes hay plazo para que el Pacto Histórico le indique a la Registraduría Nacional quiénes son sus precandidatos presidenciales y sus aspirantes al Congreso. Igualmente, debe señalar si finalmente hará una consulta interpartidista o una partidista.

“Se espera que el Tribunal Superior de Cundinamarca decida sobre la medida provisional solicitada que obligue al CNE a otorgar libremente la personería jurídica del Pacto Histórico, para garantizar su participación en el calendario electoral”, indicaron en el comunicado.

En la ponencia que fue aprobada por unanimidad en el CNE se expuso que la Colombia Humana no podía fusionarse con el Pacto por supuestas irregularidades en la asamblea que se celebró para preguntarles a sus militantes si este era el camino que deseaban. De acuerdo con el magistrado Altus Baquero (Partido Liberal) el partido no tuvo el quórum requerido para aprobar la fusión.

Por Redacción Política

Olegario (51538)Hace 50 minutos
Corcho, precandidata del petrismo? Perdón, quién es Corcho?🙄.
  • Gabriel Uribe(6p5bl)Hace 27 minutos
    La proxima presidenta de colombia,no lo dude
