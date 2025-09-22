Futuro de Colombia Humana, Congreso y presidenciales: temas claves de cita Pacto-Petro

Pacto Histórico se reunió en la Casa de Nariño con el presidente Gustavo Petro. Foto: Archivo Particular

El más reciente encuentro entre el presidente Gustavo Petro y parte de la bancada del Pacto Histórico dejó una conclusión clave en relación con el futuro de este partido político para 2026: la disolución de la Colombia Humana. El mandatario nacional delineó parte de la estrategia que sería utilizada tras la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de dejar fuera a la Colombia Humana de la fusión de varios movimientos de izquierda.

Fuentes de El Espectador que asistieron a este encuentro en la Casa de Nariño remarcaron que el objetivo, a pesar de la decisión, sigue siendo la búsqueda de mayorías en el Congreso para 2026. “No queremos hacer dos listas como algunos sectores están proponiendo de hacer lista de Pacto por un lado, y la de Unitarios con otra gente, incluyendo Comunes. La idea es siempre, como él (Petro) lo ha propuesto y como lo hemos discutido nosotros, ir con una sola gran lista del Pacto Histórico para ganar las elecciones de Congreso en marzo”, afirmaron a este diario.

En este panorama, y pensado en el futuro del partido, ante los impedimentos de la Colombia Humana - también partido de Petro – para integrarse al Pacto Histórico “el Presidente dijo: Progresistas tiene que avanzar para que tenga la personería jurídica y sumarse al Pacto; o sumarse al Pacto y hacer coalición con Pacto. Y el otro partido, Colombia Humana, debería disolverse”.

En este sentido, el movimiento para esta colectividad sería, como señala la fuente, una disolución antes del mes de diciembre para que tanto congresistas como aspirantes presidenciales del colectivo queden integrados al Pacto Histórico, pensando en esas listas al Congreso como en la consulta interna.

Para el caso Progresistas, la resolución de su futuro es próxima. A través de la apelación interpuesta al condicionamiento de la escisión de MAIS, el movimiento que integran principalmente la Senadora María José Pizarro y los representantes Heráclito Landinez y David Racero, podría definir si recibirá sus derechos políticos en pleno para finalmente poder fusionarse.

Última etapa del primer Gobierno del Cambio.



¡El camino es la UNIDAD! Vamos a reforzar y ampliar nuestra fuerza en el Congreso, consolidar el Frente Amplio y ganar la segunda etapa del gobierno progresista en el 2026. pic.twitter.com/pHpcs02R84 — María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) September 22, 2025

En caso de no conseguirlo, la ruta también está trazada. La estrategia pasaría por la conformación de una nueva coalición, esta vez Pacto Histórico (ya como partido único) y Progresistas. En ese movimiento aseguraron a El Espectador que “sí podemos coaligarnos porque el PH sería un partido nuevo que no participó en las elecciones y Progresistas igual, por lo tanto, pueden coaligarse”.

